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Asia Express: Zmajeva ruta

Jokeri Zlatnim dečkima otkrivaju čari imuniteta, Maja ih bocnula: 'Fosili, hoćemo na masažu?'

Zlatni dečki konačno su dočekali svoj trenutak i osvojili imunitet u 'Asia Expressu'! Zajedno s Jokerima uživali su u zasluženom odmoru, a Maja je svojim prijedlogom za opuštanje izazvala smijeh cijele ekipe

RTL.hr
28.10.2026 23:00

Zlatni dečki u 'Asia Expressu' još su jednom pokazali koliko su snažni natjecatelji! Iako su dosad nizali odlične rezultate i prednjačili po broju osvojenih amuleta, imunitet im je uporno izmicao. No, sreća im se konačno osmjehnula pa su se u sigurnosti pridružili Jokerima, koji su svoj imunitet osigurali ranije.

Dva para tako su napokon mogla predahnuti od naporne utrke i bezbrižno uživati u šetnji gradom. A uz dobro društvo nije nedostajalo ni smijeha!

Jokeri, Zlatni dečki, Asia Express
Jokeri, Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

"Fosili, hoćemo na masažu stopala?", upitala je Maja Gorana Šprema i Nikšu Kaleba.

"Tko ti je fosil, mala?", odmah joj je uzvratio Nikša i nasmijao cijelu ekipu.

Jokeri, Zlatni dečki, Asia Express
Jokeri, Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Nakon međusobnog zadirkivanja, odlučili su prihvatiti Majin prijedlog i počastiti se masažom stopala. Koliko je bila dobra, otkrio je Šprem.

"Mene više brine ako zaspem da neću osjetiti taj gušt", našalio se Šprem.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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