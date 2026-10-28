Jokeri Zlatnim dečkima otkrivaju čari imuniteta, Maja ih bocnula: 'Fosili, hoćemo na masažu?'

Zlatni dečki u 'Asia Expressu' još su jednom pokazali koliko su snažni natjecatelji! Iako su dosad nizali odlične rezultate i prednjačili po broju osvojenih amuleta, imunitet im je uporno izmicao. No, sreća im se konačno osmjehnula pa su se u sigurnosti pridružili Jokerima, koji su svoj imunitet osigurali ranije.

Dva para tako su napokon mogla predahnuti od naporne utrke i bezbrižno uživati u šetnji gradom. A uz dobro društvo nije nedostajalo ni smijeha!