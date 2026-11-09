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Asia Express: Zmajeva ruta

Još 180 kilometara do amuleta: 'Svi ga imaju osim nas. Danas ćemo ga uzeti!'

Spartanci će jedini moći predahnuti dok ostalih pet parova kreće u borbu za amulet vrijedan 1000 eura

RTL.hr
09.11.2026 13:35

Na sjeveru Tajlanda, u gradiću Pai, omiljenom odredištu putnika s ruksacima iz cijeloga svijeta, natjecatelje showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' čeka nastavak utrke. Zahvaljujući osvojenom imunitetu, Spartanci će jedini moći predahnuti dok ostalih pet parova kreće u borbu za amulet vrijedan 1000 eura.

"Baš zato što smo u Paiju, cijela iduća etapa bit će povezana sa životom na cesti", najavljuje Antonija.

Kao i dosad, putovanje će biti daleko od običnog turističkog razgledavanja Tajlanda jer će se timovi na vlastitoj koži uvjeriti što znači biti pravi putnik s ruksakom, bez sigurnog prijevoza, smještaja i plana za svaki sljedeći korak.

Spartanci, Asia Express: Zmajeva ruta
Spartanci, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

"Vi i jeste pravi backpackeri - živite sa samo jednim eurom dnevno, ne znate gdje ćete spavati, nema nikakvih garancija i vi ste u puno većoj avanturi nego bilo tko od uobičajenih putnika s ruksacima koji su došli samo istražiti Tajland", poručuje Antonija.

Niko i Ivan, Asia Express: Zmajeva ruta
Niko i Ivan, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Pred timovima je gotovo 180 kilometara do amuleta, a do cilja mogu stići tek idućeg dana. Na putu ih čekaju brojni zadaci, a za uspješan nastavak utrke trebat će prikupiti i predmete povezane s turizmom. Dok će neki pokušavati pronaći najbrži prijevoz, drugi će se boriti s umorom i bolovima nakon prijeđenih kilometara.

Gazele, Asia Express: Zmajeva ruta
Gazele, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

"Danas je dan za kondiciju. Trčale smo cijeli dan od jutra, imamo puno kilometara prijeđenih u nogama. Bole nas koljena, stopala, zglobovi, kao stare babe smo...", otkrivaju Katarina i Luna dok Maja i Pino imaju samo jedan cilj: "Idemo osvojiti taj jedan amulet koji nemamo. Svi imaju osim nas, tako da ćemo danas uzeti amulet."

Vesna i Borna, Asia Express: Zmajeva ruta
Vesna i Borna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Dok će se jedni snalaziti kako najbolje znaju, drugi će pokušavati sačuvati prisebnost i ne dopustiti da ih težina zadataka zaustavi. "Ključna je mentalna stabilnost. Kada tim počne osjećati mentalni ili fizički umor i budi se želja da odustaneš, to je kraj. Ne možeš više to raditi", jasna je Borna.

Niksa i Goran,
Niksa i Goran, FOTO: RTL

Tko će uzeti i tuđe predmete potrebne za nastavak utrke? Tko će najlakše naći prijevoz? Što će svima dati snage za dalje? Ne propustite pogledati u novoj epizodi avanturističkog showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

Asia Express: Zmajeva ruta
Asia Express: Zmajeva ruta

Savezi, svađe i podbadanja: Tko je s kim dobar u 'Asia Expressu', a između koga frcaju iskre?

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