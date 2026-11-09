Još 180 kilometara do amuleta: 'Svi ga imaju osim nas. Danas ćemo ga uzeti!'

Na sjeveru Tajlanda, u gradiću Pai, omiljenom odredištu putnika s ruksacima iz cijeloga svijeta, natjecatelje showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' čeka nastavak utrke. Zahvaljujući osvojenom imunitetu, Spartanci će jedini moći predahnuti dok ostalih pet parova kreće u borbu za amulet vrijedan 1000 eura.

"Baš zato što smo u Paiju, cijela iduća etapa bit će povezana sa životom na cesti", najavljuje Antonija.

Kao i dosad, putovanje će biti daleko od običnog turističkog razgledavanja Tajlanda jer će se timovi na vlastitoj koži uvjeriti što znači biti pravi putnik s ruksakom, bez sigurnog prijevoza, smještaja i plana za svaki sljedeći korak.