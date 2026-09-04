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Asia Express: Zmajeva ruta

Još samo četiri dana do spektakla! 'Asia Express' stiže na RTL i platformu Voyo

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka, 8. rujna na RTL-u, a prije svih na platformi Voyo.

RTL.hr
04.09.2026 18:18
asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

Voditelj showa 'Asia Express' Ante Travizi urnebesnom spa parodijom nasmijao sve: 'Samo da kažem, bila je prava majoneza!'

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