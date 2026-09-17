'Kada vide tko sam ja, njima će biti čast voziti me': Niko Tokić Kartelo ima novu strategiju u 'Asia Expressu'

U 'Asia Expressu' svaki par traži način kako si olakšati put do cilja, a Niko je odlučio zaigrati na kartu koju smatra svojim najvećim adutom. Dok je njegov nećak Ivan bio skeptičan, Niko je vjerovao da će mu jedna stvar otvoriti mnoga vrata – njegovo ime

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U novoj epizodi 'Asia Expressa' Niko Tokić Kartelo odlučio je promijeniti taktiku. Nakon brojnih izazova na putu, zaključio je da će im najbolju pomoć od lokalaca osigurati – predstavljanje samih sebe.

icon-expand icon-close icon-close Niko Tokić Kartelo, Asia Express FOTO: RTL

Dok je njegov nećak Ivan smatrao da to možda nije najbolja ideja, Niko je bio uvjeren da upravo u tome leži ključ uspjeha. "Ali to je najbitnije. Kad vidi čovjek tko sam ja, reći će: You famous', njemu je čast mene voziti", objasnio je Niko svoju strategiju.

icon-expand Niko Tokić Kartelo, Asia Express FOTO: RTL