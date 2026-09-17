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Asia Express: Zmajeva ruta

'Kada vide tko sam ja, njima će biti čast voziti me': Niko Tokić Kartelo ima novu strategiju u 'Asia Expressu'

U 'Asia Expressu' svaki par traži način kako si olakšati put do cilja, a Niko je odlučio zaigrati na kartu koju smatra svojim najvećim adutom. Dok je njegov nećak Ivan bio skeptičan, Niko je vjerovao da će mu jedna stvar otvoriti mnoga vrata – njegovo ime

RTL.hr
17.09.2026 14:30

U novoj epizodi 'Asia Expressa' Niko Tokić Kartelo odlučio je promijeniti taktiku. Nakon brojnih izazova na putu, zaključio je da će im najbolju pomoć od lokalaca osigurati – predstavljanje samih sebe.

Niko Tokić Kartelo, Asia Express
Niko Tokić Kartelo, Asia Express FOTO: RTL

Dok je njegov nećak Ivan smatrao da to možda nije najbolja ideja, Niko je bio uvjeren da upravo u tome leži ključ uspjeha.

"Ali to je najbitnije. Kad vidi čovjek tko sam ja, reći će: You famous', njemu je čast mene voziti", objasnio je Niko svoju strategiju.

Niko Tokić Kartelo, Asia Express
Niko Tokić Kartelo, Asia Express FOTO: RTL

Svoju teoriju odlučili su odmah isprobati na sljedećem vozaču. Čim je čuo Nikino ime, lokalac je posegnuo za mobitelom i krenuo pretraživati internet kako bi saznao više o njemu.

Niko je tada dodatno pojasnio čime se bavi i na engleskom mu rekao da ima tri tvrtke, a zatim se okrenuo prema Ivanu i zadovoljno zaključio: "Eto što ti radi ime."

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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