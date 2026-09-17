'Kada vide tko sam ja, njima će biti čast voziti me': Niko Tokić Kartelo ima novu strategiju u 'Asia Expressu'

U novoj epizodi 'Asia Expressa' Niko Tokić Kartelo odlučio je promijeniti taktiku. Nakon brojnih izazova na putu, zaključio je da će im najbolju pomoć od lokalaca osigurati – predstavljanje samih sebe.
Dok je njegov nećak Ivan smatrao da to možda nije najbolja ideja, Niko je bio uvjeren da upravo u tome leži ključ uspjeha.
"Ali to je najbitnije. Kad vidi čovjek tko sam ja, reći će: You famous', njemu je čast mene voziti", objasnio je Niko svoju strategiju.
Svoju teoriju odlučili su odmah isprobati na sljedećem vozaču. Čim je čuo Nikino ime, lokalac je posegnuo za mobitelom i krenuo pretraživati internet kako bi saznao više o njemu.
Niko je tada dodatno pojasnio čime se bavi i na engleskom mu rekao da ima tri tvrtke, a zatim se okrenuo prema Ivanu i zadovoljno zaključio: "Eto što ti radi ime."
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.