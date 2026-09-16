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Asia Express: Zmajeva ruta

Kakav preokret za Bornu i Vesnu u 'Asia Expressu': 'Naše nesuglasice su samo sitnice'

Od svađa i sumnji do trenutka koji ih je ponovno spojio. Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna nisu bile najbrže, ali su imale najteži adut – i upravo im je on donio pobjedu koju nisu očekivale

RTL.hr
16.09.2026 16:00

Činilo se da je utrka završena. Pino Pingvino i njegova prijateljica Maja prvi su stigli do cilja i bili uvjereni da im pobjeda više ne može izmaknuti. No u 'Asia Expressu' najbrži ne znači uvijek i najbolji. Ovoga puta sve je odlučila jedna velika kocka leda. 

Pino Pingvino, Maja Gržinčić, Asia Express
Pino Pingvino, Maja Gržinčić, Asia Express FOTO: RTL

Natjecatelji su je morali sačuvati do samog kraja, a pobjedu je odnio par čiji je led bio najteži. Dok je Ante Travizi redom otkrivao težine, mijenjao se i poredak. A onda je stigao trenutak iznenađenja – Borna i Vesna sačuvale su čak 22 kilograma leda.

Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express
Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL

Taj rezultat donio im je skok od čak tri mjesta. Iako su u cilj stigle kao četvrte, završile su na samom vrhu i osvojile pobjedu. Pino i Maja morale su im predati amulet, a emocije su u tom trenutku preplavile Bornu i Vesnu.

Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express
Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL

Nakon svih uspona i padova, svađa i nesuglasica koje su ih pratile na putovanju, ovaj trenutak pokazao im je koliko su zapravo snažne zajedno. "Našoj sreći nije bilo kraja", priznala je Borna, dodajući kako su tada jedna drugoj potvrdile da su pravi dream team i da su sve njihove nesuglasice zapravo sitnice.

Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express
Borna Kotromanić, Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL

Za Vesnu je pobjeda donijela veliko olakšanje. "Koje olakšanje", rekla je, jer je upravo taj trenutak pokazao da, unatoč različitim karakterima, obje ipak idu prema istom cilju.

"Cilj je zajednički i gledamo, u principu, u istom smjeru. I to je najvažnije.", rekla je Vesna, dok je Borna zaključila: "Tad smo potvrdile jedna drugoj da smo dream team i da su sve naše nesuglasice sitnice."

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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