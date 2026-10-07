Kakav prijevoz za ljubavni par! Anastasia i Petar završili u autobusu s krevetima: 'Smirilo me to'

Anastasia i Petar , jedini ljubavni par u 'Asia Expressu' , uspjeli su pronaći prijevoz koji kao da je bio stvoren upravo za njih. Nakon napornog dana zaustavili su crveni autobus, no čim su ušli, shvatili su da ih unutra ne čekaju klasična sjedala.

Umjesto njih, putnici su se odmarali na krevetima presvučenima crvenom kožom, sa srebrnim ogradama. Za par koji je svoju ljubavnu priču započeo u showu 'Gospodin Savršeni', prizor je bio gotovo filmski.

Nakon svih izazova, penjanja, traženja prijevoza i neizvjesnosti, napokon su dobili priliku malo predahnuti – i to doslovno ležeći. "Drago mi je što smo dospjeli u taj bus. Smirilo me to", priznala je Anastasia.

Nakon stresnog početka utrke, neobičan prijevoz donio im je barem kratki predah, a Savršeni su tako sasvim slučajno završili u možda najromantičnijem autobusu 'Asia Expressa'.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.