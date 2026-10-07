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Asia Express: Zmajeva ruta

Kakav prijevoz za ljubavni par! Anastasia i Petar završili u autobusu s krevetima: 'Smirilo me to'

Ako je netko trebao pronaći autobus s krevetima, onda su to možda baš Savršeni. Anastasia i Petar, jedini ljubavni par u showu, zaustavili su neobičan crveni bus u kojem su se putnici umjesto na sjedalima odmarali – na krevetima

RTL.hr
07.10.2026 09:00

Anastasia i Petar, jedini ljubavni par u 'Asia Expressu', uspjeli su pronaći prijevoz koji kao da je bio stvoren upravo za njih. Nakon napornog dana zaustavili su crveni autobus, no čim su ušli, shvatili su da ih unutra ne čekaju klasična sjedala. 

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Umjesto njih, putnici su se odmarali na krevetima presvučenima crvenom kožom, sa srebrnim ogradama. Za par koji je svoju ljubavnu priču započeo u showu 'Gospodin Savršeni', prizor je bio gotovo filmski.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Nakon svih izazova, penjanja, traženja prijevoza i neizvjesnosti, napokon su dobili priliku malo predahnuti – i to doslovno ležeći. "Drago mi je što smo dospjeli u taj bus. Smirilo me to", priznala je Anastasia.

Savršeni, Asia Express
Savršeni, Asia Express FOTO: RTL

Nakon stresnog početka utrke, neobičan prijevoz donio im je barem kratki predah, a Savršeni su tako sasvim slučajno završili u možda najromantičnijem autobusu 'Asia Expressa'.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express anastasia
Asia Express: Zmajeva ruta

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