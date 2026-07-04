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Asia Express: Zmajeva ruta

Kako je omiljena stanarka 'Big Brothera' postala vođa surove azijske avanture: Antonija Blaće spremna je za spektakl 'Asia Express'

Prije više od dvadeset godina osvojila je naciju kao simpatična stanarka u legendarnoj kući, a danas preuzima najzahtjevniji izazov u karijeri. Istražili smo kako je Antonija Blaće postala sinonim za najveće televizijske formate i što nas sve čeka u surovom azijskom spektaklu

RTL.hr
04.07.2026 08:00

Rijetko koja televizijska ličnost na našim prostorima ima tako fascinantan i uspješan profesionalni put kao Antonija Blaće. Od simpatične, glasne i nevjerojatno karizmatične Šibenčanke koju je Hrvatska upoznala prije više od dva desetljeća u prvoj sezoni Big Brothera, Antonija se transformirala u apsolutnu ikonu malih ekrana i kreativnu producenticu. Ove jeseni gledamo je u njezinoj dosad najuzbudljivijoj ulozi, na čelu pionirskog megaprojekta pod nazivom Asia Express: Zmajeva ruta.

Antonija i Ante, Asia Express
Antonija i Ante, Asia Express FOTO: RTL

Od simpatične stanarke do televizijskog krštenja pred kamerama

Sve je počelo sada već daleke 2004. godine. Prva sezona Big Brothera srušila je sve rekorde gledanosti, a iako Tonka tada nije odnijela glavnu nagradu, njezina spontanost i nepretencioznost u trenu su osvojile naciju. Produkcija je odmah prepoznala golem potencijal pa je već u idućoj sezoni Antonija ubačena ravno u vatru, ali ovaj put kao glavna voditeljica.

Antonija Blaće, Big Brother
Antonija Blaće, Big Brother FOTO: RTL

Sama se nedavno kroz smijeh prisjetila tih početaka, priznavši da su joj znali reći kako je na samom startu izgledala kao jelen na ledu. Pamti se i kultni trenutak kada ju je gost u studiju uživo nazvao Marina, na što je spremno uzvratila da bi bilo super da se tako zove, ali se ipak zove Antonija. Upravo ta sposobnost da svaku nepredviđenu situaciju okrene na šalu postala je njezin prepoznatljivi zaštitni znak.

Antonija Blaće, Big Brother
Antonija Blaće, Big Brother FOTO: RTL

Vladavina projektima poput 'Života na vagi' i 'Gospodina Savršenog'

Nakon tog televizijskog krštenja, njezina je karijera eksplodirala u punom smislu te riječi. Postala je sinonim za najveće i najzahtjevnije formate u regiji, uspješno vodeći projekte poput 'Gospodina Savršenog', 'Masked Singera' te kviza 'Dođi, pogodi, osvoji'.

Antonija Blaće, Masked Singer
Antonija Blaće, Masked Singer FOTO: RTL
Antonija Blaće i Marin Ivanović Stoka, Dođi, pogodi, osvoji
Antonija Blaće i Marin Ivanović Stoka, Dođi, pogodi, osvoji FOTO: RTL

Poseban trag ostavila je u 'Životu na vagi', gdje se istaknula i iza kamera kao kreativna producentica. Gledatelji je vole jer nikada nije glumila distancu. Njezine suze s kandidatima koji gube kilograme ili iskreni smijeh s natjecateljima stvorili su neraskidivu vezu s publikom, što joj je donijelo brojne nagrade i stručna priznanja.

Antonija Blaće, Život na vagi
Antonija Blaće, Život na vagi FOTO: RTL
Antonija Blaće i Šime, Gospodin Savršeni
Antonija Blaće i Šime, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Surova pravila i preživljavanje u novom spektaklu 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Nakon studijskih blještavila i domaćih lokacija, Antonija ove jeseni ulazi u potpuno nepoznat teren. Na male ekrane stiže avanturistički reality format kakav dosad nije viđen na našim prostorima. Voditeljica najavljuje kako ništa slično nismo imali na televizijama te da će ovo biti pionirski projekt u svakom smislu, kako u zahtjevnoj produkciji iza kamere, tako i za same kandidate ispred nje.

Antonija i Ante, Asia Express
Antonija i Ante, Asia Express FOTO: RTL

Zajedno sa stand-up komičarom Antom Travizijem, s kojim čini savršeno zabavan i pustolovan duo, vodit će gledatelje kroz surovu, ali predivnu azijsku avanturu. Sama ruta utrke proteže se od drevnog Siem Reapa u Kambodži, preko neistraženih dijelova Laosa, pa sve do užurbanog Bangkoka u Tajlandu. Pravila preživljavanja su ekstremna jer natjecatelji na raspolaganju imaju samo jedan euro dnevno. Nema unaprijed napisanog scenarija, nema luksuznih hotela niti modernih aplikacija za navigaciju, već za smještaj i prijevoz moraju moliti lokalno stanovništvo.

Antonija i Ante, Asia Express
Antonija i Ante, Asia Express FOTO: RTL

Fokus ovog showa je na fizičkoj izdržljivosti, ali i na teškom psihološkom testu odnosa među kandidatima koji se nalaze pod neprestanim pritiskom. Kada je prvi put čula za pravilo od jednog eura, i sama je voditeljica ostala zatečena, zapitavši se javno bismo li mi u Hrvatskoj tek tako pustili potpune strance s ceste da prespavaju u našim domovima. Upravo zato jamči da će ovaj format izvući iz poznatih lica ono što se u svakodnevnom životu rijetko viđa. Od šibenske studentice u Big Brother kući do vođenja nepredvidive azijske ekspedicije, put Antonije Blaće dokaz je da se autentičnost na kraju uvijek najviše isplati.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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Asia Express: Zmajeva ruta

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