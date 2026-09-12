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Asia Express: Zmajeva ruta

Kakva scena! Pogledajte kako je Niko Tokić Kartelo u 'Asia Expressu' prao auto vozaču koji im je pomogao

Trebali su samo prijevoz, a na kraju su vozaču ostavili uspomenu iz Hrvatske. Niko Tokić Kartelo i Ivan u 'Asia Expressu' nisu samo pronašli pomoć na putu, već su pokazali i kako se zahvaljuje – uz opran automobil i dres Luke Modrića

RTL.hr
12.09.2026 23:00

Nakon vožnje traktorom koja im nije donijela dovoljno brz napredak, Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan shvatili su da će za ozbiljniju šansu u 'Asia Expressu' morati pronaći nešto brže. Njihova potraga za prijevozom ubrzo ih je dovela do vozača automobila koji im je bez puno razmišljanja odlučio pomoći.

Niko Tokić Kartelo, Ivan Tokić, Asia Express
Niko Tokić Kartelo, Ivan Tokić, Asia Express FOTO: RTL

Kada ih je pristao povesti, Niko nije želio samo prihvatiti uslugu, već je inzistirao da mu se nekako oduže. Budući da su vozača zatekli u samoposlužnoj autopraonici, odlučio mu je oprati automobil.

No, tu nije završila njihova gesta zahvalnosti. Niko i Ivan odlučili su domaćinu ostaviti još jedan poseban znak pažnje – Ivan mu je poklonio dres hrvatske nogometne zvijezde Luke Modrića.

"Ovo je za tebe. Modrić. Najbolji igrač", rekao mu je Ivan, a poklon je izazvao osmijeh kod vozača koji je Hrvatsku odmah povezao s nogometom.

Niko Tokić Kartelo, Ivan Tokić, Asia Express
Niko Tokić Kartelo, Ivan Tokić, Asia Express FOTO: RTL

Iako nije znao da se iza dvojice putnika kriju poznata hrvatska lica, vozač je kroz ovaj susret upoznao mali dio hrvatske kulture – od sporta do gostoljubivosti. 

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.

niko tokić kartelo asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

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