Kakva scena! Pogledajte kako je Niko Tokić Kartelo u 'Asia Expressu' prao auto vozaču koji im je pomogao

Nakon vožnje traktorom koja im nije donijela dovoljno brz napredak, Niko Tokić Kartelo i njegov nećak Ivan shvatili su da će za ozbiljniju šansu u 'Asia Expressu' morati pronaći nešto brže. Njihova potraga za prijevozom ubrzo ih je dovela do vozača automobila koji im je bez puno razmišljanja odlučio pomoći.

Kada ih je pristao povesti, Niko nije želio samo prihvatiti uslugu, već je inzistirao da mu se nekako oduže. Budući da su vozača zatekli u samoposlužnoj autopraonici, odlučio mu je oprati automobil.

No, tu nije završila njihova gesta zahvalnosti. Niko i Ivan odlučili su domaćinu ostaviti još jedan poseban znak pažnje – Ivan mu je poklonio dres hrvatske nogometne zvijezde Luke Modrića.

"Ovo je za tebe. Modrić. Najbolji igrač", rekao mu je Ivan, a poklon je izazvao osmijeh kod vozača koji je Hrvatsku odmah povezao s nogometom.