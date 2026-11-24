Spartanci su otvorili plavu kuvertu i doznali da je imunitet nagrada za par koji prvi dođe do cilja. "Tko dođe prvi navodno osvaja imunitet", rekao je Luciano svom tati Robertu dok su se vozili.

"Vrte nas, peku nas, lagano okreću, a mi kao dva odojka lagano se vrtimo, a oni nas podmazuju", komentirao je Robert. Luciano je istaknuo da je danas dobar dan.

Ivan je komentirao da ne vjeruje da će on i stric Niko doći prvi do cilja jer su malo u zaostatku. "Onaj tko dođe osvaja imunitet i mislim da je pošteđen daljnje igre, ide u finale", zaključio je.