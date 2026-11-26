Gusarice su prve od tri para odradile izazov s kuhanim jajima. "To, to, to", vikala je i skakala Borna te slavila s Vesnom. "Reagirale su kao da su osvojile show 'Asia Express'. Drago mi je da su tako sretne za devet skuhanih i oguljenih jaja", komentirala je Maja.

Voditeljica Antonija Blaće pitala se je li moguće da se nijedno od njihovih jaja nije raspalo. "Znači, radost bila beskrajna. Ta jaja lijepa, očišćena. Gledam one njihove polu-kajgane. Ja se samo mislim: 'Molim vas, u superfinalu samo vi tako čoporativno nastavite griješiti", rekla je Borna.

Pino je tješio Maju da nema veze, a ona je komentirala da smatra da voda Gusaricama brže kuha. "Možda ih je isto topila u pivi", našalio se Pino.

Antonija je rekla Gusaricama da će dobiti prednost u idućoj fazi natjecanja, samo da još nije odlučila kakvu.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.