Zlatni dečki, proslavljeni rukometaši Nikša Kaleb i Goran Šprem otkrili su u podcastu showa da su nakon ispadanja iz 'Asia Expressa' odlučili nešto pojesti.
"Jede mi se sushi i mi tamo lutamo i nađemo neki restoran i na panou su neke slike sushija i dolje cijena nekih 10, 11 dolara. I pitamo je li to samo sushi, a cura koja animira ljude kaže da sve što je panou je 10 dolara. Mi unutra i bili smo jedno četiri sata tamo. Došli smo i sutra", ispričao je Kaleb kroz smijeh.
Otkrio je da se zaposlenica restorana smijala jer ih je prepoznala, a Šprem je pitao smiju li ući u restoran. Ona mi je rekla da mogu. Šprem ju je pitao je li sigurna s obzirom na to koliko su dan ranije pojeli.
"Mi smo se baš najeli", rekao je Šprem.
Kaleb je objasnio da su pokazali da je za njih show natjecanje jer su uvijek u eliminacijama glasovali za par koji je bio najlošiji nakon dva para koja su išla automatski u borbu za ostanak. "Zato su svi i grizli. I u tom dijelu smo pridonijeli da se taj natjecateljski dio malo još pojača", rekao je Kaleb.
Šprem je istaknuo da se u sportu nagrađuje najbolje, kažnjava najlošije i time su se on i Kaleb vodili u showu. "To nije taktika, to je jednostavno mindset sportaša", rekao je proslavljeni rukometaš.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.