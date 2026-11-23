Nikša Kaleb i Goran Šprem otkrili su neke zanimljive informacije o sebi u 'Asia Express' podcastu

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Zlatni dečki, proslavljeni rukometaši Nikša Kaleb i Goran Šprem otkrili su u podcastu showa da su nakon ispadanja iz 'Asia Expressa' odlučili nešto pojesti. "Jede mi se sushi i mi tamo lutamo i nađemo neki restoran i na panou su neke slike sushija i dolje cijena nekih 10, 11 dolara. I pitamo je li to samo sushi, a cura koja animira ljude kaže da sve što je panou je 10 dolara. Mi unutra i bili smo jedno četiri sata tamo. Došli smo i sutra", ispričao je Kaleb kroz smijeh.

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Otkrio je da se zaposlenica restorana smijala jer ih je prepoznala, a Šprem je pitao smiju li ući u restoran. Ona mi je rekla da mogu. Šprem ju je pitao je li sigurna s obzirom na to koliko su dan ranije pojeli. "Mi smo se baš najeli", rekao je Šprem.

icon-expand icon-close icon-close Goran Šprem i Nikša Kaleb FOTO: RTL