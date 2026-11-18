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Proslavljeni rukometaši Nikša Kaleb i Goran Šprem ispali su iz 'Asia Expressa' što je rastužilo ostale natjecatelje, ali i brojne gledatelje. Nikša se obratio svima na društvenim mrežama. "Dragi ljudi, hvala svima na komentarima i podršci! Nama se svidjelo u 'Asia Expressu' više nego što možete zamisliti. Gledajte i dalje 'Asia Express' i uživajte s nama. Vaši Zlatni dečki", poručio je uz fotografiju na kojoj on i Šprem drže zmije oko vrata.

icon-expand icon-close icon-close Nikša Kaleb i Goran Šprem FOTO: Privatni album

Inače, Kaleb i Šprem u podcastu showa komentirali su svoj povratak u svakodnevicu i fokusiranost na pobjedu. Kaleb i Šprem rekli su da su se brzo navikli na izlazak iz showa jer su zbog svoje sportske karijere naučeni na promjene u kratkom vremenu, odnosno na pobjede i poraze. "Prvo smo bili fokusirani gdje ćemo spavati, a onda gdje ćemo jesti pa onda: 'Ajmo igrati'", ispričao je Kaleb. Objasnio je da su pokazali da je za njih show natjecanje jer su uvijek u eliminacijama glasovali za par koji je bio najlošiji nakon dva para koja su išla automatski u borbu za ostanak. "Zato su svi i grizli. I u tom dijelu smo pridonijeli da se taj natjecateljski dio malo još pojača", rekao je Kaleb.

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