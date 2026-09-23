Kaleb o veslačkom izazovu u 'Asia Expressu': 'Da ovo izgubim, smijala bi mi se cijela dolina Neretve'

Devetu epizodu 'Asia Expressa' obilježio je izazov na vodi u kojem su natjecatelji morali pokazati koliko su vješti s veslom. Za Zlatne dečke Gorana Šprema i Nikšu Kaleba taj zadatak nije bio nepoznanica – upravo suprotno, dočekali su ga spremni.

"Nas dva smo tu brzo uhvatili ritam, jer dosta sliči veslanju u neretvanskoj trupici koja je isto dosta nestabilna, gdje treba dosta ravnoteže da bi se uspješno veslalo", objasnio je Kaleb.

Ipak, ni njihova plovidba nije prošla potpuno bez problema. U jednom trenutku gotovo su se sudarili sa susjedima u drugom plovilu, no situaciju su brzo uspjeli riješiti i nastavili dalje prema cilju.

Za Kaleba je ovaj zadatak imao i posebnu težinu jer je znao da bi eventualni neuspjeh brzo postao tema razgovora u njegovu kraju. "Da ovo izgubim, smijala bi mi se cijela dolina Neretve i svi lađari, naplaćao bih se i kava i ručkova", našalio se Kaleb.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.