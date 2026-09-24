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Asia Express: Zmajeva ruta

Kaleb u 'Asia Expressu' ne brine za zadah: 'Ovo je moj idealan odmor - deset dana bez žene, da se najedem češnjaka'

Zlatni dečki u desetoj epizodi 'Asia Expressa' pokazali su da se snalaze i izvan natjecateljskih izazova. Kod svojih domaćina prihvatili su se kuhinje pa je Goran Šprem gulio krumpire, dok je Nikša Kaleb u ruke uzeo mačetu i rezao mrkvu

RTL.hr
24.09.2026 21:45

Nakon brojnih izazova na putovanju, Zlatni dečki su u desetoj epizodi 'Asia Expressa' dobili priliku opustiti se uz domaćine i pomoći u pripremi hrane.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Goran Šprem prihvatio se guljenja krumpira, dok je Nikša Kaleb odlučio isprobati nešto novo.

"Prvi put s mačetom režem mrkvu", rekao je Kaleb, dok je Šprem otkrio kako tijekom boravka u Aziji posebno paze na hranu koju konzumiraju.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

"Jako pazimo na hranu koju ćemo jesti. Prvo da ne jedemo nešto što se pere samo u vodi, jedemo voće koje se guli i termički obrađenu hranu", objasnio je.

Posebno ga je oduševio češnjak koji je, kako je rekao, 'mirisao na metre'. No, upravo je ta namirnica bila povod za još jednu Kalebovu duhovitu opasku.

Nikša Kaleb, Asia Express
Nikša Kaleb, Asia Express FOTO: RTL

"Ovo je moj idealan odmor – deset dana bez žene. Prvih pet dana da se najedem ovoga, a onih drugih pet dana da mi ne prigovara", našalio se Kaleb.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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Asia Express: Zmajeva ruta

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