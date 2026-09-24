Kaleb u 'Asia Expressu' ne brine za zadah: 'Ovo je moj idealan odmor - deset dana bez žene, da se najedem češnjaka'

Nakon brojnih izazova na putovanju, Zlatni dečki su u desetoj epizodi 'Asia Expressa' dobili priliku opustiti se uz domaćine i pomoći u pripremi hrane.

"Prvi put s mačetom režem mrkvu", rekao je Kaleb, dok je Šprem otkrio kako tijekom boravka u Aziji posebno paze na hranu koju konzumiraju.

"Jako pazimo na hranu koju ćemo jesti. Prvo da ne jedemo nešto što se pere samo u vodi, jedemo voće koje se guli i termički obrađenu hranu", objasnio je.

Posebno ga je oduševio češnjak koji je, kako je rekao, 'mirisao na metre'. No, upravo je ta namirnica bila povod za još jednu Kalebovu duhovitu opasku.