Kaleba u smještaju u 'Asia Expressu' dočekao jeziv prizor: 'Našao sam svježe crknutog štakora, samo sam ga zafitiljio'

Tri para koja su se u trećoj epizodi 'Asia Expressa' izborila za kvalifikacije za imunitet nisu dobila baš ono što su očekivala. Iako im je obećan osiguran smještaj, vrlo brzo postalo je jasno da se ne radi o nikakvom luksuzu.
Posebno su to osjetili Zlatni dečki, Goran Šprem i Nikša Kaleb, koji su kao najbrži par stigli prvi na cilj. Umjesto odmora u ugodnom smještaju, dočekala ih je prava avantura koju su kasnije prepričali voditeljici Antoniji Blaće.
"Mi smo shvatili da ne valja biti prvi više, jer tamo gdje smo mi bili, mi smo živjeli pored kokošinjca, patke neke, borba cijelu noć", ispričao je Šprem.
Kaleb je njihov smještaj opisao još slikovitije. "Našao sam svježe crknutog štakora, ali nije mi bio problem, samo sam ga zafitiljio na drugu stranu ceste", rekao je.
Antonija ih je pritom podsjetila na zanimljivu činjenicu – u Kambodži se štakori ne gledaju samo kao nametnici, već su tijekom povijesti sudjelovali i u razminiranju te ih se smatra svojevrsnim herojima.
"Odlikovali smo ga finim mjestom", našalio se Kaleb.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od utorka do četvrtka u 20:15, a prije svih na Voyo.