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Asia Express: Zmajeva ruta

'Kambodža zakon': Vesna u šoku, vozač u auto ugurao sedam ljudi i skuter

Borna Kotromanić i Vesna Banović u Asia Expressu' doživjele su vožnju kakvu nisu očekivale. Njihov vozač putem je neprestano stajao i popunjavao automobil novim putnicima i stvarima, a kada je odlučio ukrcati i skuter, Vesna više nije mogla sakriti oduševljenje i nevjericu

RTL.hr
22.09.2026 15:00

Borna Kotromanić i njezina rodica Vesna Banović tijekom utrke u 'Asia Expressu' susrele su vozača koji ih je dobro nasmijao svojim načinom prijevoza. Putem je neprestano stajao, primao nove putnike i ubacivao razne stvari u automobil, a vrhunac je stigao kada je odlučio ukrcati i skuter.

Vesna Banović, Asia Express
Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL

"Onaj moment kad on još jednom staje, otvara gepek i stiže skuter. Znači, ukrcavaju skuter u auto u kojem je već sedam osoba. U gepeku motor, riža, naše košare, naš štap i na vrhu toga svega zvučnik. Kambodža zakon", prepričala je Vesna kroz smijeh.

Vesna Banović, Asia Express
Vesna Banović, Asia Express FOTO: RTL

Neobičnu situaciju odmah je usporedila sa svakodnevicom u Hrvatskoj, gdje se, kako kaže, sve često čini mnogo kompliciranijim.

"Ja u Zagrebu sama u autu i hoću biciklom do Jaruna pa gledam kako da tu biciklu uguram u SUV", našalila se Vesna, impresionirana koliko toga njihov vozač bez problema uspijeva smjestiti u jedno vozilo.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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