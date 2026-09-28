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Asia Express: Zmajeva ruta

Kambodžanske delicije za natjecatelje: ličinke, iznutrice, kljunovi, koža i škorpioni!

Utrka života u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' opasno se zahuktava, a pred natjecateljima je tjedan koji će im testirati granice - kako fizičke tako i one gurmanske! Voditeljica Antonija Blaće natjecateljima je najavila veliku vijest: 'Ovo je vaš posljednji tjedan u Kambodži!'

RTL.hr
28.09.2026 10:55

I dok Luciano komentira kako vrijeme brzo prolazi, Antonija otkriva da će zato još dublje uroniti u Kambodžu, točnije u srce same kulture. Upoznat ćete se s onim što je žila kucavica svakog naroda, a to je gastronomija", kaže Antonija, a Ante nastavlja: Ukratko, kambodžansko gastro iskustvo koje nikada neće zaboraviti."

Plazibati, Spartanci
Plazibati, Spartanci FOTO: RTL

Neki će na spomen hrane odmah ogladnjeti, no druge će uhvatiti panika. Luna kaže da je gladna, da se samo želi najesti i da će danas jesti bilo što. S druge strane, nisu svi tako hrabri i oduševljeni. Kad kažeš gastronomija u Kambodži, ne očekuješ pašticadu i njoke", smatra Luciano, a Đana dodaje: Mene to baš plaši. Meni ovdje hrana nikako ne odgovara."

Đana, Slavuji
Đana, Slavuji FOTO: RTL

Antonija najavljuje parovima da će jela koja će kušati uglavnom biti ukusna, no pred njima će se, među ostalim, naći ličinke s crnom glavom, škorpioni, svinjska crijeva, svinjska krv, pačji kljun, bivolja koža te saće s pčelinjim ličinkama. Djevojke iz tima Gazele imaju samo jednu želju - da na jelovniku ne budu i stonoge jer su u Kambodži puno veće od onih u Lijepoj Našoj. Luciano kratko priznaje da je uplašen dok Katarina zaključuje da je sve to jednostavno odvratno.

Ella i Ines, Skitnice
Ella i Ines, Skitnice FOTO: RTL

Naravno, uz ekstremni kulinarski izazov, natjecatelji ne smiju zaboraviti na primarni cilj. Pred njima je i dalje utrka za amulet vrijedan 1000 eura, ali i ključni imunitet. Meri ističe kako bi bilo lijepo osvojiti imunitet i da će se maksimalno potruditi, a motivacija je golema jer Antonija jasno upozorava: Netko od timova tko ne osvoji imunitet - ovaj tjedan napustit će Aziju."

Vesna, Gusarice
Vesna, Gusarice FOTO: RTL

Tko će danas imati najviše sreće sa stopiranjem na autocesti, zašto će jedan par usred jurnjave odlučiti promijeniti rutu i kome će kazna biti draža opcija od kušanja kambodžanskih specijaliteta? Doznat će se i tko ima najosjetljiviji želudac te hoće li svi timovi na kraju dana uspjeti pronaći prenoćište u ovoj azijskoj avanturi.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' gledajte od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili 24 sata prije svih na platformi Voyo.

asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

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