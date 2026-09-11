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Asia Express: Zmajeva ruta

Kandidati 'Asia Expressa' dobili samo ruksak, Ella priznala: 'Kofer probudi najgore u čovjeku'

Prije nego što su nastavili svoj put kroz Aziju, natjecatelji 'Asia Expressa' morali su se odreći komfora na koji su navikli. Veliki koferi ostali su iza njih, a sve što su odlučili zadržati moralo je stati u samo jedan ruksak

RTL.hr
11.09.2026 18:00

Kada su krenuli u avanturu života, kandidati 'Asia Expressa' morali su se odreći jednog od najvećih izvora sigurnosti – svojih pretrpanih kofera. Umjesto brojnih stvari koje su ponijeli na put, dobili su jedan ruksak i pravilo je bilo jednostavno: ono što stane unutra, s time nastavljaju dalje.

Nužne stvari

No, osim osobnih stvari koje su sami odabrali, produkcija im je osigurala i nekoliko stvari koje bi im trebale pomoći u preživljavanju zahtjevnog putovanja kroz Aziju. Što se sve nalazi u njihovom jedinom prtljagu, otkrio je voditelj Ante Travizi.

"Sve što je potrebno za preživljavanje u Asia Expressu je u ovom ruksaku", rekao je Ante, a zatim pokazao sadržaj. Među stvarima koje su dobili bili su mala lampica, podloga za spavanje, odnosno svojevrsni krevet za noćni odmor, ali i web kamera kojom će moći zabilježiti svoje uspomene s putovanja.

Ipak, puno teži dio zadatka bio je odlučiti kojih se stvari odreći. Za neke kandidate pakiranje je postalo pravi test karaktera.

Ella Dvornik, Ines Miotto, Asia express
Ella Dvornik, Ines Miotto, Asia express FOTO: RTL

"Kofer stvarno probudi najgore u čovjeku", priznala je Ella Dvornik, dok je Ines izrazila žaljenje zbog cijele situacije: "Ovo je neopisivo. Da sam znala, ne bih – eto, to je komentar."

Teške odluke

Borna Kotromanić otvorila je svoja dva ogromna kofera: "Pa možda nam ne treba jastuk na napuhavanje". Njezina rodica Vesna se u jednom trenutku našla pred teškom odlukom i pitala što uopće izbaciti: "Kupaće mi trebaju, a naočale za plivanje?"

Borna Kotromanić, Asia express
Borna Kotromanić, Asia express FOTO: RTL

Šprem zaboravio neseser

Neki su se, pak, morali pomiriti s time da će na put krenuti bez svojih uobičajenih potrepština. Goran Šprem tako je ostao bez nesesera, no nije se previše zabrinuo.

"Ja kao poznati metroseksualac sam zaboravio neseser pa ćemo se snalaziti. Za pet dana ću oprati zube, otuširati se, robe imam, što me briga", našalio se Šprem.

U 'Asia Expressu' upravo su ovakvi trenuci jedan od najvećih izazova – natjecatelji ne testiraju samo svoju fizičku izdržljivost, nego i sposobnost prilagodbe kada ostanu bez svega na što su navikli.

ruksak kofer asia express
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