Kandidati 'Asia Expressa' dobili samo ruksak, Ella priznala: 'Kofer probudi najgore u čovjeku'

Kada su krenuli u avanturu života, kandidati 'Asia Expressa' morali su se odreći jednog od najvećih izvora sigurnosti – svojih pretrpanih kofera. Umjesto brojnih stvari koje su ponijeli na put, dobili su jedan ruksak i pravilo je bilo jednostavno: ono što stane unutra, s time nastavljaju dalje.

No, osim osobnih stvari koje su sami odabrali, produkcija im je osigurala i nekoliko stvari koje bi im trebale pomoći u preživljavanju zahtjevnog putovanja kroz Aziju. Što se sve nalazi u njihovom jedinom prtljagu, otkrio je voditelj Ante Travizi.

"Sve što je potrebno za preživljavanje u Asia Expressu je u ovom ruksaku", rekao je Ante, a zatim pokazao sadržaj. Među stvarima koje su dobili bili su mala lampica, podloga za spavanje, odnosno svojevrsni krevet za noćni odmor, ali i web kamera kojom će moći zabilježiti svoje uspomene s putovanja.

Ipak, puno teži dio zadatka bio je odlučiti kojih se stvari odreći. Za neke kandidate pakiranje je postalo pravi test karaktera.