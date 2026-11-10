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Asia Express: Zmajeva ruta

Kandidati 'Asia Expressa' dobili video poruke od bližnjih: Vesna nije mogla zaustaviti suze

Natjecatelje 'Asia Expressa' dočekalo je emotivno iznenađenje kada su dobili video poruke svojih najbližih. Vesna Banović rasplakala se nakon što joj se javila životna partnerica s kojom je već 16 godina

RTL.hr
10.11.2026 08:00

U posljednjoj epizodi 'Asia Expressa' natjecatelji su dobili video poruke svojih najbližih, a emotivno iznenađenje mnoge je potpuno slomilo. Među onima koji nisu uspjeli zadržati suze bila je i Vesna Banović.

Vesna je ranije tijekom showa otkrila da već 16 godina dijeli život sa svojom partnericom te da joj je upravo Borna Kotromanić bila vjenčana kuma. Ovoga puta upravo joj se partnerica javila iz Hrvatske i odmah je umirila informacijama iz njihova doma.

Vesna, Asia Express
Vesna, Asia Express FOTO: RTL

"Situacija je pod kontrolom, kuća je očišćena i pospremljena, vrt je održavan, svijeće redovno zalijevano", glasila je poruka koju je Vesna dobila, a doznala je i da je njezin ljubimac dobro.

Na samom kraju stigla je i jasna poruka podrške. "Do pobjede", poručila joj je životna partnerica.

Vesna, Asia Express
Vesna, Asia Express FOTO: RTL

Vesnu su riječi iz doma duboko dirnule pa nije mogla suspregnuti emocije. Nakon tjedana provedenih daleko od svojih najbližih, nekoliko poznatih rečenica i vijest da je kod kuće sve u redu bili su dovoljni da krenu suze.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express vesna banović
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