Kandidati 'Asia Expressa' dobili video poruke od bližnjih: Vesna nije mogla zaustaviti suze

Natjecatelje 'Asia Expressa' dočekalo je emotivno iznenađenje kada su dobili video poruke svojih najbližih. Vesna Banović rasplakala se nakon što joj se javila životna partnerica s kojom je već 16 godina

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U posljednjoj epizodi 'Asia Expressa' natjecatelji su dobili video poruke svojih najbližih, a emotivno iznenađenje mnoge je potpuno slomilo. Među onima koji nisu uspjeli zadržati suze bila je i Vesna Banović. Vesna je ranije tijekom showa otkrila da već 16 godina dijeli život sa svojom partnericom te da joj je upravo Borna Kotromanić bila vjenčana kuma. Ovoga puta upravo joj se partnerica javila iz Hrvatske i odmah je umirila informacijama iz njihova doma.

icon-expand icon-close icon-close Vesna, Asia Express FOTO: RTL

"Situacija je pod kontrolom, kuća je očišćena i pospremljena, vrt je održavan, svijeće redovno zalijevano", glasila je poruka koju je Vesna dobila, a doznala je i da je njezin ljubimac dobro. Na samom kraju stigla je i jasna poruka podrške. "Do pobjede", poručila joj je životna partnerica.

icon-expand Vesna, Asia Express FOTO: RTL