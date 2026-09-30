Kaos u 'Asia Expressu': Pale teške optužbe za krađu, jedan tim tvrdi da mu je ukradena mapa

Nova epizoda showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' donosi nove napetosti, a današnji duel mogao bi ozbiljno promiješati redoslijed u utrci za imunitet. Pred natjecateljima su izazovni zadaci, ali i susret s dobro poznatim licima - na prvom ih koraku čeka Antonija, a zatim Ante.

Vodeni izazov podijelit će natjecatelje na vrlo samouvjerene i one koji već vide potpunu katastrofu. To je baš pravi zadatak za modele! Balansiraš, moraš hodati ravno, mirno, ne micati glavu", misle Luna i Katarina iz tima Gazele dok je potpuno suprotnog raspoloženja Goran iz tima Zlatni dečki koji kaže: Ne znam što očekivati, nikad nisam nosio kantu s vodom na glavi, odnosno, lavor... Nikša isto nije."

Natjecatelji moraju vodu iz rijeke Mekong zagrabiti, staviti na glavu i donijeti preko finiš linije. Ako taknu zdjelu, vraćam ih na početak, ako zdjela padne - vraćam ih na početak... drugim riječima, pobjeđuje onaj tim čiji najbrži igrač s dovoljnom količinom vode s obje noge prijeđe finiš liniju. Pobjednički tim dobit će hrvatske tartufe da imaju što ponijeti u goste i to će im dosta pomoći u igri za imunitet."

Drama počinje na obalama kambodžanske rijeke Mekong, gdje natjecatelje čeka zadatak koji zahtijeva miran um i dobru ravnotežu.

Nakon vodenog izazova vodeći timovi morat će nastaviti prema selu Rokakong, gdje ih čeka sljedeći korak. No između timova padaju ozbiljne optužbe koje bi mogle trajno narušiti odnose. Ella i Ines iz tima Skitnice će posumnjati da su im Borna i Vesna iz tima Gusarice kopale po ruksaku i ukrale mapu!

Na kraju će se vidjeti tko je igrao pošteno, a tko nije", poručuju Skitnice.

No to nije sve. Natjecatelji će danas morati pokazati i kulinarske vještine, napraviti omlet s tartufima te s tom delicijom počastiti jednu kambodžansku obitelj.

Kako krademo auta, valjda ćemo negdje uspjeti ukrasti i jaja za omlet", šale se Zlatni dečki.

Kome se smiješi imunitet, a tko će završiti u eliminacijama? Ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.