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Asia Express: Zmajeva ruta

Kaos u 'Asia Expressu': Pale teške optužbe za krađu, jedan tim tvrdi da mu je ukradena mapa

Nova epizoda showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' donosi nove napetosti, a današnji duel mogao bi ozbiljno promiješati redoslijed u utrci za imunitet. Kome se smiješi imunitet, a tko će završiti u eliminacijama?

RTL.hr
30.09.2026 10:32

Nova epizoda showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' donosi nove napetosti, a današnji duel mogao bi ozbiljno promiješati redoslijed u utrci za imunitet. Pred natjecateljima su izazovni zadaci, ali i susret s dobro poznatim licima - na prvom ih koraku čeka Antonija, a zatim Ante.

Luna i Katarina
Luna i Katarina FOTO: RTL

Drama počinje na obalama kambodžanske rijeke Mekong, gdje natjecatelje čeka zadatak koji zahtijeva miran um i dobru ravnotežu.

Natjecatelji moraju vodu iz rijeke Mekong zagrabiti, staviti na glavu i donijeti preko finiš linije. Ako taknu zdjelu, vraćam ih na početak, ako zdjela padne - vraćam ih na početak... drugim riječima, pobjeđuje onaj tim čiji najbrži igrač s dovoljnom količinom vode s obje noge prijeđe finiš liniju. Pobjednički tim dobit će hrvatske tartufe da imaju što ponijeti u goste i to će im dosta pomoći u igri za imunitet."

Vodeni izazov podijelit će natjecatelje na vrlo samouvjerene i one koji već vide potpunu katastrofu. To je baš pravi zadatak za modele! Balansiraš, moraš hodati ravno, mirno, ne micati glavu", misle Luna i Katarina iz tima Gazele dok je potpuno suprotnog raspoloženja Goran iz tima Zlatni dečki koji kaže: Ne znam što očekivati, nikad nisam nosio kantu s vodom na glavi, odnosno, lavor... Nikša isto nije."

Ella i Ines, Skitnice
Ella i Ines, Skitnice FOTO: RTL

Nakon vodenog izazova vodeći timovi morat će nastaviti prema selu Rokakong, gdje ih čeka sljedeći korak. No između timova padaju ozbiljne optužbe koje bi mogle trajno narušiti odnose. Ella i Ines iz tima Skitnice će posumnjati da su im Borna i Vesna iz tima Gusarice kopale po ruksaku i ukrale mapu!

Na kraju će se vidjeti tko je igrao pošteno, a tko nije", poručuju Skitnice.

No to nije sve. Natjecatelji će danas morati pokazati i kulinarske vještine, napraviti omlet s tartufima te s tom delicijom počastiti jednu kambodžansku obitelj.

Kako krademo auta, valjda ćemo negdje uspjeti ukrasti i jaja za omlet", šale se Zlatni dečki.

Kome se smiješi imunitet, a tko će završiti u eliminacijama? Ne propustite pogledati večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

asia express
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