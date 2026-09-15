Kaos u Kambodži! Oteti prijevoz, neočekivano zaustavljanje utrke, noćenje u palači i pucanje pod pritiskom: 'Ne budi drska i šuti!'

U prošloj epizodi Spartanci, Luciano i Robert Plazibat, osvojili su imunitet, drukčije iskustvo Kambodže i novu, zasad tajanstvenu moć

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Ovo je jako, jako dugačak put! Već do idućih eliminacija imat ćete priliku osvojiti još jedan amulet i još jedan imunitet. Svašta se ovdje može dogoditi, imajte na umu da svi imate jednaku priliku", otkrili su timovima Antonija Blaće i Ante Travizi. U sljedećoj etapi puta timovi ulaze malo dublje u ruralni dio Kambodže, gdje će se sve više upoznavati s lokalcima, ali i njihovim načinom života te tradicionalnim poslovima.

icon-expand icon-close icon-close Borna i Vesna, Asia Express FOTO: Voyo

U crvenoj omotnici koju će dobiti nova je mapa s rutom, ali i novi zadatak. Prije nego što stignu do današnjeg finalnog odredišta, svaki tim prvo po putu mora pokupiti i pronaći tri predmeta koja će im kasnije itekako koristiti. Predmete traže redoslijedom koji sami odaberu, a nalaze se u krugu od 20 kilometara. Neće trebati dugo da se u zraku osjeti nervoza. Potraga za točnim smjerom, traženje prijevoza i dogovori za neke će se pokazati prevelikim zalogajem. Tko će zalutati, tko se pokazati majstorom za orijentaciju, a koga će pomaziti sreća?

icon-expand Niko i Ivan, Asia Express FOTO: Voyo

Ne budi drska! Šuti do kraja dana!" svađat će se jedan par, dok će članica drugog tima poručiti, Ne da mi se više, izgubila sam volju!" Pod pritiskom će pucati čak i timovi koji su dosad pokazali zavidnu slogu. Puno gubljenja po nepredvidivim ulicama Kambodže, vožnja u prikolici punoj izmeta, pa čak i pokušaj da jedni drugima otmu teško namoljeni prijevoz – frustracije će se samo gomilati, a past će i neke teške riječi.

icon-expand Gazele stopiraju FOTO: RTL