Kaos u Kambodži! Oteti prijevoz, neočekivano zaustavljanje utrke, noćenje u palači i pucanje pod pritiskom: 'Ne budi drska i šuti!'

Ovo je jako, jako dugačak put! Već do idućih eliminacija imat ćete priliku osvojiti još jedan amulet i još jedan imunitet. Svašta se ovdje može dogoditi, imajte na umu da svi imate jednaku priliku", otkrili su timovima Antonija Blaće i Ante Travizi.
U sljedećoj etapi puta timovi ulaze malo dublje u ruralni dio Kambodže, gdje će se sve više upoznavati s lokalcima, ali i njihovim načinom života te tradicionalnim poslovima.
U crvenoj omotnici koju će dobiti nova je mapa s rutom, ali i novi zadatak. Prije nego što stignu do današnjeg finalnog odredišta, svaki tim prvo po putu mora pokupiti i pronaći tri predmeta koja će im kasnije itekako koristiti. Predmete traže redoslijedom koji sami odaberu, a nalaze se u krugu od 20 kilometara.
Neće trebati dugo da se u zraku osjeti nervoza. Potraga za točnim smjerom, traženje prijevoza i dogovori za neke će se pokazati prevelikim zalogajem. Tko će zalutati, tko se pokazati majstorom za orijentaciju, a koga će pomaziti sreća?
Ne budi drska! Šuti do kraja dana!" svađat će se jedan par, dok će članica drugog tima poručiti, Ne da mi se više, izgubila sam volju!"
Pod pritiskom će pucati čak i timovi koji su dosad pokazali zavidnu slogu. Puno gubljenja po nepredvidivim ulicama Kambodže, vožnja u prikolici punoj izmeta, pa čak i pokušaj da jedni drugima otmu teško namoljeni prijevoz – frustracije će se samo gomilati, a past će i neke teške riječi.
Timove čeka i neočekivano zaustavljanje utrke - koga će u svoj dom pozvati seoski načelnik, tko će ležaj pronaći u budističkom hramu, a tko ispregovarati ulazak u palaču?
Tko će prvi stići do zadane lokacije i amuleta i kako će se u cijelu priču uplesti neočekivani teški teret koji bi im mogao poremetiti planove?
Novu epizodu uzbudljive utrke 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite već večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna i na platformi Voyo.