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Asia Express: Zmajeva ruta

Karijeru je počela s 14 godina, a sa svjetskih modnih pista dolazi u 'Asia Express'

Prije nego što je krenula u jednu od najvećih televizijskih avantura, Luna Valas već je imala zanimljiv životni put. Međunarodna manekenka koja je još kao tinejdžerica zakoračila u modni svijet sada modne piste mijenja izazovima koje donosi 'Asia Express: Zmajeva ruta'

RTL.hr
08.09.2026 14:00

Luna Valas, natjecateljica 'Asia Expressa', javnosti je poznata kao manekenka, influencerica i zaljubljenica u modu koja je svoju karijeru gradila i izvan Hrvatske. Modnim se svijetom počela baviti vrlo mlada, a iza nje su brojne modne revije i kampanje, kao i iskustvo rada na međunarodnoj sceni.

Luna Valas, Asia Express
Luna Valas, Asia Express FOTO: RTL - Instagram

Kampanje za renomirane brendove

Međunarodnu je manekensku karijeru počela sa samo 14 godina. Sudjelovala je u kampanjama za renomirane brendove. Tijekom godina izgradila je prepoznatljiv stil, a uz modeling se posvetila i digitalnom marketingu te društvenim mrežama. U svaki izazov unosi kreativnost, otpornost i poduzetnički duh.

Katarina i Luna, Asia Express: Zmajeva ruta
Katarina i Luna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Modne piste sada zamjenjuje izazovnim cestama te se pridružuje RTL-ovu 'Asia Expressu'. U show ulazi s prijateljicom Katarinom Mamić, bivšom Miss Hrvatske. 

'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od večeras, 8. rujna u 20:15 na RTL-u ili odmah na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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