Karijeru je počela s 14 godina, a sa svjetskih modnih pista dolazi u 'Asia Express'

Luna Valas, natjecateljica 'Asia Expressa', javnosti je poznata kao manekenka, influencerica i zaljubljenica u modu koja je svoju karijeru gradila i izvan Hrvatske. Modnim se svijetom počela baviti vrlo mlada, a iza nje su brojne modne revije i kampanje, kao i iskustvo rada na međunarodnoj sceni.
Kampanje za renomirane brendove
Međunarodnu je manekensku karijeru počela sa samo 14 godina. Sudjelovala je u kampanjama za renomirane brendove. Tijekom godina izgradila je prepoznatljiv stil, a uz modeling se posvetila i digitalnom marketingu te društvenim mrežama. U svaki izazov unosi kreativnost, otpornost i poduzetnički duh.
Modne piste sada zamjenjuje izazovnim cestama te se pridružuje RTL-ovu 'Asia Expressu'. U show ulazi s prijateljicom Katarinom Mamić, bivšom Miss Hrvatske.
'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od večeras, 8. rujna u 20:15 na RTL-u ili odmah na Voyo.