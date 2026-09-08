Karijeru je počela s 14 godina, a sa svjetskih modnih pista dolazi u 'Asia Express'

Prije nego što je krenula u jednu od najvećih televizijskih avantura, Luna Valas već je imala zanimljiv životni put. Međunarodna manekenka koja je još kao tinejdžerica zakoračila u modni svijet sada modne piste mijenja izazovima koje donosi 'Asia Express: Zmajeva ruta'

Luna Valas, natjecateljica 'Asia Expressa', javnosti je poznata kao manekenka, influencerica i zaljubljenica u modu koja je svoju karijeru gradila i izvan Hrvatske. Modnim se svijetom počela baviti vrlo mlada, a iza nje su brojne modne revije i kampanje, kao i iskustvo rada na međunarodnoj sceni.

icon-expand icon-close icon-close Luna Valas, Asia Express FOTO: RTL - Instagram

Kampanje za renomirane brendove

Međunarodnu je manekensku karijeru počela sa samo 14 godina. Sudjelovala je u kampanjama za renomirane brendove. Tijekom godina izgradila je prepoznatljiv stil, a uz modeling se posvetila i digitalnom marketingu te društvenim mrežama. U svaki izazov unosi kreativnost, otpornost i poduzetnički duh.

icon-expand Katarina i Luna, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL