Kartelo i Borna ne prestaju se podbadati, a jedan tim optužit će za varanje: 'Ovo je nepoštivanje svih i svega!'

Antonija Blaće okupit će timove, a Gazde, koji su osvojili amulet u posljednjem zadatku, imat će priliku nekome dodatno zapapriti. A kad se bez trunke razmišljanja odluče za Gusarice, netrpeljivosti između Nike i Borne ponovno će izaći na površinu

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U 'Asia Expressu' putovanje Laosom bliži se kraju, a prije odlaska u Tajland pred timovima je još nekoliko uzbudljivih izazova i prepreka! Na redu je kvalifikacijska utrka za borbu za imunitet koji će jedan tim spasiti od idućih eliminacija i osigurati im sigurnu kartu za Tajland. Antonija Blaće okupit će timove, a Gazde, koji su osvojili amulet u posljednjem zadatku, imat će priliku nekome dodatno zapapriti. A kad se bez trunke razmišljanja odluče za Gusarice, netrpeljivosti između Nike i Borne ponovno će izaći na površinu.

icon-expand icon-close icon-close Niko, Borna, Asia Express FOTO: RTL

Niko je jedan vrlo predvidljiv lik pa prema tome nismo iznenađene", poručit će Borna, dodavši u svom stilu kako Gazdama žele da konačno osjete uspjeh kakav su Vesna i ona već imale priliku osjetiti, Razumijem njegovu frustraciju. Jedan muškarac s velikim egom kojeg dvije žene redovito šišaju." Borna ima potrebu svima docirati, pametovati... Osobno je, ali u ime svih", poručit će Niko, Borna nije više tako mlada, htio bih da neke stvari još nauči ovdje."

icon-expand Timovi na okupu, Asia Express FOTO: RTL