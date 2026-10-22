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Asia Express: Zmajeva ruta

Kartelo i Borna ne prestaju se podbadati, a jedan tim optužit će za varanje: 'Ovo je nepoštivanje svih i svega!'

Antonija Blaće okupit će timove, a Gazde, koji su osvojili amulet u posljednjem zadatku, imat će priliku nekome dodatno zapapriti. A kad se bez trunke razmišljanja odluče za Gusarice, netrpeljivosti između Nike i Borne ponovno će izaći na površinu

RTL.hr
22.10.2026 10:22

U 'Asia Expressu' putovanje Laosom bliži se kraju, a prije odlaska u Tajland pred timovima je još nekoliko uzbudljivih izazova i prepreka! Na redu je kvalifikacijska utrka za borbu za imunitet koji će jedan tim spasiti od idućih eliminacija i osigurati im sigurnu kartu za Tajland.

Antonija Blaće okupit će timove, a Gazde, koji su osvojili amulet u posljednjem zadatku, imat će priliku nekome dodatno zapapriti. A kad se bez trunke razmišljanja odluče za Gusarice, netrpeljivosti između Nike i Borne ponovno će izaći na površinu.

Niko, Borna, Asia Express
Niko, Borna, Asia Express FOTO: RTL

Niko je jedan vrlo predvidljiv lik pa prema tome nismo iznenađene", poručit će Borna, dodavši u svom stilu kako Gazdama žele da konačno osjete uspjeh kakav su Vesna i ona već imale priliku osjetiti, Razumijem njegovu frustraciju. Jedan muškarac s velikim egom kojeg dvije žene redovito šišaju."

Borna ima potrebu svima docirati, pametovati... Osobno je, ali u ime svih", poručit će Niko, Borna nije više tako mlada, htio bih da neke stvari još nauči ovdje."

Timovi na okupu, Asia Express
Timovi na okupu, Asia Express FOTO: RTL

No ni Bornina partnerica Vesna neće se slagati sa svim njezinim stavovima pa će se pred svima od njih ograditi, što će rezultirati njihovom najžešćom svađom dosad, a riječi se neće birati!

Zadatak koji donosi borbu za imunitet od timova će zahtijevati dobru fizičku spremu, koncentraciju, ali i priličnu koordinaciju pokreta, no važno će biti pritom i pažljivo pročitati sve upute iz omotnice i vjerno ih slijediti.

No u žaru borbe gotovo polovica parova prekršit će pravila i dobiti kaznu na licu mjesta, dok će jedan par ostali optužiti da su, unatoč varanju, nepošteno nastavili dalje!

Sad ću se ja inatiti pa ćemo vidjeti! Više mi je puna kapa!" vikat će jedna iziritirana kandidatkinja, Ovo je nepoštivanje svih i svega! Njima na dušu! Nemam više baš nikakvu motivaciju za nastavak!"

'Asia Express' na rasporedu je večeras od 21.15 sati na RTL-u, a već sad na platformi Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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