Kartelo se oprostio od Kambodže snažnom porukom: 'Ne trebate slati novac meni'

Niko Tokić Kartelo oprostio se od Kambodže i jedne od najupečatljivijih priča svog sudjelovanja u Asia Expressu'. Nakon što je pomogao obitelji koja ga je primila u svoj skromni dom, sada je otkrio kako žive te uputio snažnu poruku

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Niko Tokić Kartelo zatvara jedno poglavlje svog sudjelovanja u Asia Expressu'. Nakon što je u Kambodži upoznao obitelj koja ga je, unatoč vrlo skromnim uvjetima života, primila u svoj dom, a potom joj odlučio i konkretno pomoći, Kartelo je sada ovu priču zaključio objavom na Facebooku.

icon-expand icon-close icon-close Niko Tokić Kartelo, Asia Express FOTO: RTL

Njegova pomoć obitelji izazvala je veliku pozornost javnosti. Kartelo je ranije u intervjuu za RTL.hr otkrio kako im je kupio oko 4000 četvornih metara zemljišta, jezero, 400 kokoši, 250 patki i motor, a financirao je i hranu za životinje kako bi obitelj nakon početnog razdoblja mogla sama živjeti od tog posla. Rekao je i da je pomoć do tada premašila 6000 dolara.

Njegova priča potaknula druge

U novoj objavi osvrnuo se upravo na brojne reakcije koje je njegova gesta izazvala. "Ovih dana pročitao sam stotine vaših komentara. Puno lijepih riječi, puno emocija, poneka kritika – sve je to normalno", napisao je Kartelo, ističući da ga je posebno razveselilo to što su mu mnogi gledatelji rekli da ih je priča potaknula da i sami nekome pomognu.

icon-expand Niko Tokić Kartelo, Asia Express FOTO: RTL

Sada imaju izvor prihoda

Posebno je naglasio ono što mu je, čini se, od početka bilo važno – da obitelj ne ostane trajno ovisna o njegovom novcu. Kako navodi, obitelj danas ima dva izvora prihoda te može brinuti o djeci i školovati ih. Dogovorili su, dodaje, i da će oni ubuduće pomagati drugima. "Ne moramo spasiti cijeli svijet. Dovoljno je da svatko od nas pomogne nekome kome može, a možda će taj čovjek jednog dana učiniti isto za nekog drugog", poručio je.

icon-expand Niko, Ivan, Asia Express FOTO: RTL

Kartelo je pritom poslao i jasnu poruku onima koji su nakon priče razmišljali o tome da financijski pomognu njemu ili obitelji. "Ne trebate slati novac meni. Pogledajte oko sebe. Sigurno postoji netko kome možete pomoći znanjem, vremenom, poznanstvom, poslom ili, ako možete, novcem", napisao je.

'Kambodžo, hvala ti'