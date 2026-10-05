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Asia Express: Zmajeva ruta

Kartelo se oprostio od Kambodže snažnom porukom: 'Ne trebate slati novac meni'

Niko Tokić Kartelo oprostio se od Kambodže i jedne od najupečatljivijih priča svog sudjelovanja u Asia Expressu'. Nakon što je pomogao obitelji koja ga je primila u svoj skromni dom, sada je otkrio kako žive te uputio snažnu poruku

RTL.hr
05.10.2026 14:00

Niko Tokić Kartelo zatvara jedno poglavlje svog sudjelovanja u Asia Expressu'. Nakon što je u Kambodži upoznao obitelj koja ga je, unatoč vrlo skromnim uvjetima života, primila u svoj dom, a potom joj odlučio i konkretno pomoći, Kartelo je sada ovu priču zaključio objavom na Facebooku.

Niko Tokić Kartelo, Asia Express
Niko Tokić Kartelo, Asia Express FOTO: RTL

Njegova pomoć obitelji izazvala je veliku pozornost javnosti. Kartelo je ranije u intervjuu za RTL.hr otkrio kako im je kupio oko 4000 četvornih metara zemljišta, jezero, 400 kokoši, 250 patki i motor, a financirao je i hranu za životinje kako bi obitelj nakon početnog razdoblja mogla sama živjeti od tog posla. Rekao je i da je pomoć do tada premašila 6000 dolara.

Njegova priča potaknula druge

U novoj objavi osvrnuo se upravo na brojne reakcije koje je njegova gesta izazvala.

"Ovih dana pročitao sam stotine vaših komentara. Puno lijepih riječi, puno emocija, poneka kritika – sve je to normalno", napisao je Kartelo, ističući da ga je posebno razveselilo to što su mu mnogi gledatelji rekli da ih je priča potaknula da i sami nekome pomognu.

Niko Tokić Kartelo, Asia Express
Niko Tokić Kartelo, Asia Express FOTO: RTL

Sada imaju izvor prihoda

Posebno je naglasio ono što mu je, čini se, od početka bilo važno – da obitelj ne ostane trajno ovisna o njegovom novcu. Kako navodi, obitelj danas ima dva izvora prihoda te može brinuti o djeci i školovati ih. Dogovorili su, dodaje, i da će oni ubuduće pomagati drugima.

"Ne moramo spasiti cijeli svijet. Dovoljno je da svatko od nas pomogne nekome kome može, a možda će taj čovjek jednog dana učiniti isto za nekog drugog", poručio je.

Niko, Ivan, Asia Express
Niko, Ivan, Asia Express FOTO: RTL

Kartelo je pritom poslao i jasnu poruku onima koji su nakon priče razmišljali o tome da financijski pomognu njemu ili obitelji.

"Ne trebate slati novac meni. Pogledajte oko sebe. Sigurno postoji netko kome možete pomoći znanjem, vremenom, poznanstvom, poslom ili, ako možete, novcem", napisao je.

'Kambodžo, hvala ti'

Priča o kambodžanskoj obitelji bila je jedan od emotivnijih trenutaka Kartelova sudjelovanja u Asia Expressu'. Obitelj je tijekom susreta čak zamolila njega i nećaka Ivana da njihovog najmlađeg sina povedu u Hrvatsku, no Kartelo je umjesto toga odlučio pomoći cijeloj obitelji u njihovoj zemlji.

Sada, kad se Asia Express: Zmajeva ruta' iz Kambodže seli prema novoj zemlji, Kartelo se od tog dijela putovanja oprostio riječima: "Kambodžo, hvala ti. Mi idemo dalje. A neka dobro ide još dalje od nas."

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express niko tokić kartelo
Asia Express: Zmajeva ruta

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