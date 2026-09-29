Katarina bez problema pojela škorpiona u 'Asia Expressu': 'Top, čak sam ga i htjela jesti!'

Natjecatelje u 'Asia Expressu' na tržnici je dočekao jedan od najneobičnijih izazova dosad – morali su kušati tradicionalna jela koja su mnogima na prvi pogled bila sve samo ne privlačna. Dok su neki s nelagodom prilazili zadatku, Katarina je pokazala da je spremna na sve izazove

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Nakon dolaska na tržnicu, kandidati 'Asia Expressa' suočili su se s izazovom koji je mnogima zadao probleme već pri samom pogledu na ponuđenu hranu. Naime, morali su zavrtjeti kolo sreće, a ono što bi se zaustavilo ispred njih – morali su pojesti. Svaki je par kolo vrtio šest puta, a svaki član para morao je kušati namirnicu na kojoj bi se kolo zaustavilo. Sretnici su izbjegli zalogaj samo u slučaju kada bi se kolo zaustavilo na mjestu na kojem više nije bilo hrane.

icon-expand icon-close icon-close kolo nesreće, Asia Express FOTO: RTL

Ponuda nije bila nimalo uobičajena – kandidati su morali probati ličinku s crnom glavom, škorpiona, svinjska crijeva, svinjsku krv, pačji kljun, bivolju kožu i saće s pčelinjim ličinkama. Katarina Mamić i Luna Valas stigle su među prvima, no dok je Luni cijeli zadatak teško pao, Katarina nije pokazivala gotovo nikakav strah. Kada je na kolu završio škorpion, nije se previše dvoumila. "Top, čak sam ga i htjela jesti", rekla je Katarina.

icon-expand Katarina Mamić, Asia Express FOTO: RTL

Njezin potez ostavio je Lunu u potpunom šoku. Iako je pokušavala pratiti partneričin primjer, prizor joj se dugo urezao u pamćenje. "Ja ju gledam i njoj viri škorpion iz usta", rekla je šokirana Luna.

icon-expand Katarina Mamić, Luna Valas, Asia Express FOTO: RTL