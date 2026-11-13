Katarina i Borna ponovno zaratile u 'Asia Expressu': 'Ne želim trošiti riječi na nju, nebitna mi je'

Napetosti između Gazela i Gusarica ne jenjavaju. Nova nominacija bila je dovoljna da Katarina Mamić ponovno progovori o odnosu s Gusaricama, dok je Borna Kotromanić na njezine riječi odgovorila vrlo oštro

icon-close

Posljednje glasovanje za utrku za opstanak u 'Asia Expressu' dodatno je zaoštrilo već napet odnos između Gazela i Gusarica. Gazele su svoj glas dale Gusaricama, a Katarina Mamić objasnila je kako je razlog isti kao i ranije te jasno poručila da s njihove strane nema govora o pomirenju.

icon-expand icon-close icon-close Katarina, Asia Express FOTO: RTL

"Razlog je isti. Nismo kvit niti ćemo ikad biti kvit. Nema kvita. Nećemo nikad dati ruku pomirenja Gusaricama zato što je svaki dan nešto novo. Nikakva ruka ne dolazi u obzir", rekla je Katarina. Na njezine riječi osvrnula se i Borna Kotromanić, koja je dala do znanja da o Katarini više ne želi raspravljati.

icon-expand Vesna, Borna, Asia Express FOTO: RTL