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Asia Express: Zmajeva ruta

Katarina i Borna ponovno zaratile u 'Asia Expressu': 'Ne želim trošiti riječi na nju, nebitna mi je'

Napetosti između Gazela i Gusarica ne jenjavaju. Nova nominacija bila je dovoljna da Katarina Mamić ponovno progovori o odnosu s Gusaricama, dok je Borna Kotromanić na njezine riječi odgovorila vrlo oštro

RTL.hr
13.11.2026 23:00

Posljednje glasovanje za utrku za opstanak u 'Asia Expressu' dodatno je zaoštrilo već napet odnos između Gazela i Gusarica.

Gazele su svoj glas dale Gusaricama, a Katarina Mamić objasnila je kako je razlog isti kao i ranije te jasno poručila da s njihove strane nema govora o pomirenju.

Katarina, Asia Express
Katarina, Asia Express FOTO: RTL

"Razlog je isti. Nismo kvit niti ćemo ikad biti kvit. Nema kvita. Nećemo nikad dati ruku pomirenja Gusaricama zato što je svaki dan nešto novo. Nikakva ruka ne dolazi u obzir", rekla je Katarina.

Na njezine riječi osvrnula se i Borna Kotromanić, koja je dala do znanja da o Katarini više ne želi raspravljati.

Vesna, Borna, Asia Express
Vesna, Borna, Asia Express FOTO: RTL

"Ja zaista ne želim više trošiti riječi na Katarinu niti je želim komentirati. Nebitna mi je. Djevojci nedostaje fundamentalni kućni odgoj i to je sve što imam za reći", poručila je Borna.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express katarina mamić borna kotromanić
Asia Express: Zmajeva ruta

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