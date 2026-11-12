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Asia Express: Zmajeva ruta

Katarina i Pino proveli noć u šatoru, a sitni dodiri nisu prošli nezapaženo: 'On je top dečko'

Katarina i Pino u 'Asia Expressu' već neko vrijeme razmjenjuju poglede, osmijehe i zadirkivanja, a miksanje timova dovelo ih je i do zajedničke noći u šatoru. Romantičnu atmosferu dodatno je pojačao domaćin, koji im je donio svijeću

RTL.hr
12.11.2026 12:00

Katarina Mamić i Pino Pingvino, koje je produkcija 'Asia Expressa' spojila u miksani tim na 24 sata, morali su zajedno riješiti i pitanje prenoćišta. Njihova taktika bila je jednostavna – potencijalnim domaćinima odmah su nudili opciju da će sami spavati u šatoru u dvorištu. Na kraju su upravo tako i završili noć.

Za postavljanje šatora pobrinuo se Pino. "Dosad nisam imao iskustva spavanja u šatoru u 'Asia Expressu', ali ću isprobati. Drago mi je da ću ga danas podignuti za Katarinu", rekao je.

Katarina, Pino, Asia Express
Katarina, Pino, Asia Express FOTO: RTL

Njihov domaćin dodatno se pobrinuo za atmosferu pa im je u šator donio večeru i svijeću. Katarina je odmah posumnjala da bi svijeća mogla imati romantičnu poruku. "Mi smo prijatelji", poručila je domaćinu.

No njihov odnos već neko vrijeme privlači pažnju u 'Asia Expressu'. Pino i Katarina sve su se češće zadirkivali i koketirali, a Katarina je ranije na pitanje jesu li njih dvoje zajedno odgovorila da nisu – pa nakon kratke stanke dodala: "Još."

Katarina, Pino, Asia Express
Katarina, Pino, Asia Express FOTO: RTL

Ni tijekom zajedničkog snimanja nije nedostajalo sitnih znakova bliskosti. Katarina je Pina u nekoliko navrata dodirnula po koljenu, što je oboje nasmijalo. Pogledi i osmijesi odavali su da im takva blizina godi, dok je Pino djelovao i pomalo sramežljivo, kao da mu je neugodno što se sve odvija pred kamerama.

Katarina je kasnije o svom novom partneru imala samo riječi hvale. "Smiješan je, zabavan je, pomaže mi, osjećam da je jako dobar. Uglavnom, top dečko. Nemam što reći više", rekla je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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