Katarina i Pino proveli noć u šatoru, a sitni dodiri nisu prošli nezapaženo: 'On je top dečko'

Katarina i Pino u 'Asia Expressu' već neko vrijeme razmjenjuju poglede, osmijehe i zadirkivanja, a miksanje timova dovelo ih je i do zajedničke noći u šatoru. Romantičnu atmosferu dodatno je pojačao domaćin, koji im je donio svijeću

icon-close

Katarina Mamić i Pino Pingvino, koje je produkcija 'Asia Expressa' spojila u miksani tim na 24 sata, morali su zajedno riješiti i pitanje prenoćišta. Njihova taktika bila je jednostavna – potencijalnim domaćinima odmah su nudili opciju da će sami spavati u šatoru u dvorištu. Na kraju su upravo tako i završili noć. Za postavljanje šatora pobrinuo se Pino. "Dosad nisam imao iskustva spavanja u šatoru u 'Asia Expressu', ali ću isprobati. Drago mi je da ću ga danas podignuti za Katarinu", rekao je.

icon-expand icon-close icon-close Katarina, Pino, Asia Express FOTO: RTL

Njihov domaćin dodatno se pobrinuo za atmosferu pa im je u šator donio večeru i svijeću. Katarina je odmah posumnjala da bi svijeća mogla imati romantičnu poruku. "Mi smo prijatelji", poručila je domaćinu. No njihov odnos već neko vrijeme privlači pažnju u 'Asia Expressu'. Pino i Katarina sve su se češće zadirkivali i koketirali, a Katarina je ranije na pitanje jesu li njih dvoje zajedno odgovorila da nisu – pa nakon kratke stanke dodala: "Još."

icon-expand Katarina, Pino, Asia Express FOTO: RTL