U 'Asia Expressu' rodila su se nova prijateljstva i kandidati se druže izvan RTL-ovog popularnog showa. Katarina je na društvenim mrežama podijelila fotografiju s Ivanom i Pinom. Pino je objavio istu fotografiju i našalio se. "Jogazdele", poručio je.

Inače, kada su u 'Asia Expressu' bili miješani parovi, Katarina i Pino su se zajedno natjecali, a ostali kandidati su govorili da između njih ima nekih simpatija. Spavali su skupa u šatoru i za postavljanje šatora pobrinuo se Pino. "Dosad nisam imao iskustva spavanja u šatoru u 'Asia Expressu', ali ću isprobati. Drago mi je da ću ga danas podignuti za Katarinu", rekao je.

Njihov domaćin dodatno se pobrinuo za atmosferu pa im je u šator donio večeru i svijeću. Katarina je odmah posumnjala da bi svijeća mogla imati romantičnu poruku. "Mi smo prijatelji", poručila je domaćinu.