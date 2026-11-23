U 'Asia Expressu' rodila su se nova prijateljstva i kandidati se druže izvan RTL-ovog popularnog showa. Katarina je na društvenim mrežama podijelila fotografiju s Ivanom i Pinom. Pino je objavio istu fotografiju i našalio se. "Jogazdele", poručio je.
Inače, kada su u 'Asia Expressu' bili miješani parovi, Katarina i Pino su se zajedno natjecali, a ostali kandidati su govorili da između njih ima nekih simpatija. Spavali su skupa u šatoru i za postavljanje šatora pobrinuo se Pino. "Dosad nisam imao iskustva spavanja u šatoru u 'Asia Expressu', ali ću isprobati. Drago mi je da ću ga danas podignuti za Katarinu", rekao je.
Njihov domaćin dodatno se pobrinuo za atmosferu pa im je u šator donio večeru i svijeću. Katarina je odmah posumnjala da bi svijeća mogla imati romantičnu poruku. "Mi smo prijatelji", poručila je domaćinu.
No njihov odnos već neko vrijeme privlači pažnju u 'Asia Expressu'. Pino i Katarina sve su se češće zadirkivali i koketirali, a Katarina je ranije na pitanje jesu li njih dvoje zajedno odgovorila da nisu – pa nakon kratke stanke dodala: "Još."
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.