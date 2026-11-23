Katarina je u utrci za ostanak u 'Asia Expressu' odlučila pomoći Pinu, odnosno Jokerima. Naime, otkrila mu je gdje se nalazi jedan od predmeta. "Pino, tu lijevo", rekla mu je kada je dotrčala do njega i Maje.

Zahvaljujući Katarini doznali su gdje su posude za jadoh. "Bile su Gazele tamo prije nas i rekla su nam doslovne gdje stoje. Pokupili smo to", komentirao je Pino.

Nakon što su Jokeri uzeli posude, Niko ih je ugledao i uzeo, a onda je potražio pomoć žene na tržnici oko traženja ostalih predmeta.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.