Katarina lažno jecala kako bi osigurala prijevoz, Luna poručila 'To su bijele laži'

Nakon što su u utrci za opstanak u 'Asia Expressu' pronašle prijevoz, Gazele su morale osigurati još jednu važnu stvar – da ih vozačica odveze sve do krajnjeg odredišta. Tada im je pala na pamet mala glumačka taktika.
"Sjetimo se mi da se trebamo rasplakati", rekla je kasnije Katarina Mamić.
Na stražnjem sjedalu je počela plakati i govoriti kako ne želi ispasti iz natjecanja i vratiti se kući, dok je Luna Valas od vozačice tražila maramice kako bi Katarina mogla obrisati suze.
"To su bijele laži, to nije laž-laž", opravdala je Luna poslije njihovu taktiku.
Predstava je urodila plodom. Iako je imala dosta obveza, vozačica je na kraju pristala odvesti Gazele sve do njihova krajnjeg odredišta. "I odjednom govori da nas vozi do kraja", prisjetila se Katarina.
Luna je tada uz smijeh pokazala prema Katarini i zaključila: "A Oscar dobiva..."
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