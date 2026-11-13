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Asia Express: Zmajeva ruta

Katarina lažno jecala kako bi osigurala prijevoz, Luna poručila 'To su bijele laži'

U utrci za opstanak Gazele su pronašle prijevoz, ali trebalo je još nagovoriti vozačicu da ih odveze sve do krajnjeg odredišta. Katarina se tada dosjetila glume, pustila suze i uvjerila je da ipak nastavi put s njima

RTL.hr
13.11.2026 15:00

Nakon što su u utrci za opstanak u 'Asia Expressu' pronašle prijevoz, Gazele su morale osigurati još jednu važnu stvar – da ih vozačica odveze sve do krajnjeg odredišta. Tada im je pala na pamet mala glumačka taktika.

"Sjetimo se mi da se trebamo rasplakati", rekla je kasnije Katarina Mamić.

Katarina, Luna, Asia Express
Katarina, Luna, Asia Express FOTO: RTL

Na stražnjem sjedalu je počela plakati i govoriti kako ne želi ispasti iz natjecanja i vratiti se kući, dok je Luna Valas od vozačice tražila maramice kako bi Katarina mogla obrisati suze.

"To su bijele laži, to nije laž-laž", opravdala je Luna poslije njihovu taktiku.

Katarina, Luna, Asia Express
Katarina, Luna, Asia Express FOTO: RTL

Predstava je urodila plodom. Iako je imala dosta obveza, vozačica je na kraju pristala odvesti Gazele sve do njihova krajnjeg odredišta. "I odjednom govori da nas vozi do kraja", prisjetila se Katarina.

Luna je tada uz smijeh pokazala prema Katarini i zaključila: "A Oscar dobiva..."

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express luna valas katarina mamić
Asia Express: Zmajeva ruta

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