Katarina lažno jecala kako bi osigurala prijevoz, Luna poručila 'To su bijele laži'

U utrci za opstanak Gazele su pronašle prijevoz, ali trebalo je još nagovoriti vozačicu da ih odveze sve do krajnjeg odredišta. Katarina se tada dosjetila glume, pustila suze i uvjerila je da ipak nastavi put s njima

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Nakon što su u utrci za opstanak u 'Asia Expressu' pronašle prijevoz, Gazele su morale osigurati još jednu važnu stvar – da ih vozačica odveze sve do krajnjeg odredišta. Tada im je pala na pamet mala glumačka taktika. "Sjetimo se mi da se trebamo rasplakati", rekla je kasnije Katarina Mamić.

icon-expand icon-close icon-close Katarina, Luna, Asia Express FOTO: RTL

Na stražnjem sjedalu je počela plakati i govoriti kako ne želi ispasti iz natjecanja i vratiti se kući, dok je Luna Valas od vozačice tražila maramice kako bi Katarina mogla obrisati suze. "To su bijele laži, to nije laž-laž", opravdala je Luna poslije njihovu taktiku.

icon-expand Katarina, Luna, Asia Express FOTO: RTL