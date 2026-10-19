Katarina Mamić dobila novog partnera u 'Asia Expressu'! U utrku stigao glumac Luka Petrušić

Nakon što je Luna Valas zbog obiteljske tragedije morala napustiti 'Asia Express', njezina partnerica Katarina Mamić ostala je sama u utrci. Voditeljica Antonija Blaće upitali ju je želi li nastaviti natjecanje bez Lune, a Katarina nije imala dvojbi.
"Želim jer Luna tako želi", rekla je Katarina, ali i priznala: "Teško mi pada što ne mogu biti s njom". Ipak, odlučila je nastaviti avanturu zbog svoje prijateljice.
No, voditelji su za nju pripremili iznenađenje. "Dogodilo se da smo ovdje sreli jednog zalutalog hrvatskog turista. Možda biste bili dobar par za nastavak utrke", najavila je Antonija.
Katarina se pritom nije mogla suzdržati od šale. "Sretno njemu. Luna je većinom nosila oba ruksaka", komentirala je, dajući naslutiti što čeka njezina novog partnera.
Ubrzo je na vijeće 'Asia Expressa' stigao hrvatski kazališni, televizijski i filmski glumac Luka Petrušić, koji će s Katarinom nastaviti utrku. Njegov dolazak napokon je izmamio osmijeh na Katarinino lice nakon iznimno teških trenutaka.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.