Katarina Mamić i Niko Tokić Kartelo zajedno u berbi maslina! Pogledajte kakvu je majicu nosila

Posebnu pozornost privukla je Katarinina majica na kojoj se nalazi fotografija Nike i njegova nećaka Ivana Tokića snimljena tijekom njihove azijske avanture. Simpatičan detalj još je jednom pokazao koliko su se natjecatelji zbližili tijekom snimanja showa.

Da se u 'Asia Expressu' nisu rodila samo rivalstva, nego i prava prijateljstva, ponovno su pokazali Katarina Mamić i Niko Tokić Kartelo . Katarina je na Instagramu podijelila nekoliko fotografija i snimki s berbe maslina, na kojoj joj je društvo pravio upravo Niko.

Njihovo prijateljstvo gledatelji su imali priliku vidjeti i u 'Asia Expressu'. Tijekom jednog zajedničkog druženja, kada je Niko pripremao večeru za Gazde, Gazele i Skitnice, Katarina je priznala koliko su joj ostali natjecatelji prirasli srcu. "Mislim da smo postali baš frendovi, iskreno", rekla je tada pa dodala: "Ne zbližavam se tako lako s ljudima, ali ovdje smo u takvim situacijama. Jako smo se zbližili."

Da su osjećaji obostrani, potvrdio je i Niko u ranijem intervjuu za RTL.hr. Na pitanje s kim je najviše kliknuo tijekom snimanja, izdvojio je upravo Pina i Katarinu. Za Katarinu je imao samo riječi hvale: "Hrabra, uporna, odlučna. Pravi je borac." Otkrio je i da su njih troje ostali u svakodnevnom kontaktu nakon povratka iz Azije.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.