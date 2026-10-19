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Asia Express: Zmajeva ruta

Katarina Mamić i Niko Tokić Kartelo zajedno u berbi maslina! Pogledajte kakvu je majicu nosila

Katarina Mamić i Niko Tokić Kartelo još su jednom pokazali da je 'Asia Express' za njih bio mnogo više od natjecanja. Zajedno su se družili na berbi maslina, a Katarina je odabirom majice s fotografijom Nike i njegova nećaka Ivana pokazala da joj je azijska avantura ostala u posebnom sjećanju

RTL.hr
19.10.2026 14:45

Da se u 'Asia Expressu' nisu rodila samo rivalstva, nego i prava prijateljstva, ponovno su pokazali Katarina Mamić i Niko Tokić Kartelo. Katarina je na Instagramu podijelila nekoliko fotografija i snimki s berbe maslina, na kojoj joj je društvo pravio upravo Niko.

Posebnu pozornost privukla je Katarinina majica na kojoj se nalazi fotografija Nike i njegova nećaka Ivana Tokića snimljena tijekom njihove azijske avanture. Simpatičan detalj još je jednom pokazao koliko su se natjecatelji zbližili tijekom snimanja showa.

Katarina Mamić, Niko Tokić Kartelo, Asia Express
Katarina Mamić, Niko Tokić Kartelo, Asia Express FOTO: Instagram

Njihovo prijateljstvo gledatelji su imali priliku vidjeti i u 'Asia Expressu'. Tijekom jednog zajedničkog druženja, kada je Niko pripremao večeru za Gazde, Gazele i Skitnice, Katarina je priznala koliko su joj ostali natjecatelji prirasli srcu. "Mislim da smo postali baš frendovi, iskreno", rekla je tada pa dodala: "Ne zbližavam se tako lako s ljudima, ali ovdje smo u takvim situacijama. Jako smo se zbližili."

Da su osjećaji obostrani, potvrdio je i Niko u ranijem intervjuu za RTL.hr. Na pitanje s kim je najviše kliknuo tijekom snimanja, izdvojio je upravo Pina i Katarinu. Za Katarinu je imao samo riječi hvale: "Hrabra, uporna, odlučna. Pravi je borac." Otkrio je i da su njih troje ostali u svakodnevnom kontaktu nakon povratka iz Azije.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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