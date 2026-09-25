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Asia Express: Zmajeva ruta

Katarina Mamić objavila fotogaleriju iz 'Asia Expressa': Unatoč okršaju mjesta se našlo i za Bornu Kotromanić

Katarina Mamić prisjetila se avanture u Kambodži i na Instagramu podijelila niz fotografija sa snimanja 'Asia Expressa'. Uz emotivnu poruku o putovanju, novim prijateljstvima i nezaboravnim trenucima, među uspomenama se našla i ona s Bornom Kotromanić

RTL.hr
25.09.2026 15:00

Katarina Mamić vratila se mislima u Kambodžu i na Instagramu podijelila niz fotografija sa snimanja 'Asia Expressa'

Uz prizore iz avanture koja joj je, čini se, ostala u posebnom sjećanju, napisala je: "Jedno putovanje, tisuće uspomena i nekoliko ljudi koji su od potpunih stranaca postali prijatelji, a bilo je i par starih."

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Na fotografijama je pokazala različite trenutke s putovanja – od svojih solo trenutaka i druženja s ostalim kandidatima do simpatičnog susreta s jednom preslatkom kambodžanskom bebom koju je Katarina pozicionirala kao glavnu fotografiju. Među uspomenama se na posljednjoj poziciji našla i fotografija Borne Kotromanić, natjecateljice s kojom je tijekom showa imala jednu od zapaženijih rasprava.

Borna Kotromanić, Asia Express
Borna Kotromanić, Asia Express FOTO: RTL

Naime, njihova prepirka oko pet dolara za mlijeko za tijelo postala je jedna od komentiranijih situacija 'Asia Expressa'. Borna je tada pred ostalim kandidatima prozvala Katarinu da joj nije vratila novac za proizvod koji joj je kupila, dok je Katarina ostala iznenađena tvrdnjom i poručila joj da je to izmislila.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

borna kotromanić asia express katarina mamić
Asia Express: Zmajeva ruta

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