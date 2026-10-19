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Asia Express: Zmajeva ruta

Katarina Mamić otkrila istinu o pet dolara i svađi s Bornom: 'Pino i ja smo zapravo njoj pomogli'

Priča o pet dolara za mlijeko za tijelo, koja je izazvala napetosti između Gusarica i Gazela u 'Asia Expressu', dobila je novi nastavak. Katarina Mamić oglasila se na Instagramu i otkrila svoju stranu priče, a pritom je objasnila zašto su je optužbe Borne Kotromanić toliko iznenadile

RTL.hr
19.10.2026 13:00

Jedna od situacija koja je izazvala brojne reakcije gledatelja 'Asia Expressa' bila je ona u kojoj je Borna Kotromanić optužila Katarinu Mamić da joj duguje pet dolara za mlijeko za tijelo. Katarina je sada na Instagramu odlučila objasniti što se zapravo dogodilo.

"Komentar od pet dolara me iznenadio isto koliko i vas. Prije showa smo bile u super odnosu i ne razumijem odakle je to došlo u trenutku kad su Spartanci njih odabrali da im otežaju igru. To nije imalo veze s Lunom i sa mnom", napisala je Katarina.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

U videu, u kojem u naručju drži preslatku crnu macu, objasnila je kako su natjecatelji dan prije početka 'Asia Expressa' u Siem Reapu imali priliku kupiti higijenske potrepštine koje će koristiti tijekom natjecanja. Minimalni iznos kupnje bio je dva dolara, a Borna, kako tvrdi Katarina, nije imala gotovine te je odabrala žvakaće gume koje nisu dosezale taj iznos.

"Ona je s moje i Pinove hrpe uzela šampon za tijelo, znači ne mlijeko za tijelo, nego šampon, i provukla ga na svoju karticu", objasnila je Katarina te dodala kako šampon sigurno nije stajao pet dolara, već otprilike dolar i pol.

Borna Kotromanić, Katarina Mamić, Asia Express
Borna Kotromanić, Katarina Mamić, Asia Express FOTO: RTL

"Zapravo smo Pino i ja njoj pomogli da uspije izvršiti kupovinu, ali znate kako se veli, njoj na dušu", zaključila je Katarina, koja ne razumije zašto je Borna uopće spomenula taj iznos. Upravo je priča o pet dolara bila povod velikoj svađi između Gusarica i Gazela.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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