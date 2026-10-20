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Asia Express: Zmajeva ruta

Katarina Mamić otkrila što je živcira kod Pina: 'Priklanja se Maji i to mi se nikako ne sviđa'

Iako su gledatelji 'Asia Expressa' mogli primijetiti posebnu bliskost između Katarine i Pina, čini se da njihov odnos nije uvijek tako idiličan. Katarina je tijekom susreta s Pinom i Majom pokazala da joj nešto smeta, a potom je otvoreno progovorila o njegovu ponašanju

RTL.hr
20.10.2026 15:00

Tijekom utrke u 'Asia Expressu' Katarina Mamić i njezin novi partner Luka Petrušić susreli su Pina Pingvina i Maju, koji su im pomogli oko jednog od zadataka. Iako ih je Pino uputio kako riješiti zadatak, Katarina nije bila posebno raspoložena za zahvaljivanje.

Katarina, Luka, Asia Express
Katarina, Luka, Asia Express FOTO: RTL

"Nemam se što zahvaljivati. Trenutno ništa s njima. Danas je takav vibe", komentirala je Katarina, na što ju je Luka kroz šalu upitao: "Znači, danas ih hejtamo?" Katarina mu je potvrdno odgovorila.

Tijekom prethodnih epizoda između Katarine i Pina počele su frcati iskre. No, činilo se da Maji, Pinovoj partnerici u showu, to nije najbolje sjelo. Štoviše, Katarina je zamjerila Maji neke komentare i poteze, a sada je otkrila i što misli o Pinu.

Katarina, Asia Express
Katarina, Asia Express FOTO: RTL

"Pino je super osoba, smiješan, zabavan, drag, brižan. Živcira me kod njega jedino što, ne da nema svoje ja, nego ga ne želi reći. On se priklanja Maji i nikako mi se to ne sviđa", iskreno je priznala Katarina.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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