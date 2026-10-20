Katarina Mamić otkrila što je živcira kod Pina: 'Priklanja se Maji i to mi se nikako ne sviđa'

Tijekom utrke u 'Asia Expressu' Katarina Mamić i njezin novi partner Luka Petrušić susreli su Pina Pingvina i Maju, koji su im pomogli oko jednog od zadataka. Iako ih je Pino uputio kako riješiti zadatak, Katarina nije bila posebno raspoložena za zahvaljivanje.
"Nemam se što zahvaljivati. Trenutno ništa s njima. Danas je takav vibe", komentirala je Katarina, na što ju je Luka kroz šalu upitao: "Znači, danas ih hejtamo?" Katarina mu je potvrdno odgovorila.
Tijekom prethodnih epizoda između Katarine i Pina počele su frcati iskre. No, činilo se da Maji, Pinovoj partnerici u showu, to nije najbolje sjelo. Štoviše, Katarina je zamjerila Maji neke komentare i poteze, a sada je otkrila i što misli o Pinu.
"Pino je super osoba, smiješan, zabavan, drag, brižan. Živcira me kod njega jedino što, ne da nema svoje ja, nego ga ne želi reći. On se priklanja Maji i nikako mi se to ne sviđa", iskreno je priznala Katarina.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.