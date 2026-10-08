Katarina Mamić podijelila fotografije iz Laosa, a pratitelje zanimalo gdje je Borna: 'Borna je fotograf'

Katarina Mamić, natjecateljica 'Asia Expressa', na Instagramu je objavila galeriju fotografija iz Laosa, gdje je s ostalim kandidatima proživjela brojne avanture. Svojim pratiteljima pokazala je trenutke s putovanja, druženja s ostalim natjecateljima, ali i susrete s lokalnim stanovništvom.
U galeriji se nalaze fotografije na kojima Katarina pozira sama, ali i one s njezinom prijateljicom i partnericom iz showa Lunom, s kojom se pod imenom Gazele natječe u 'Asia Expressu'.
Na fotografijama su se našli i drugi natjecatelji, kao i lokalni stanovnici koje je Katarina upoznala tijekom putovanja Laosom. Ipak, nekim pratiteljima za oko je zapeo jedan detalj – među brojnim fotografijama nema nijedne na kojoj se nalazi Borna Kotromanić.
Iako se Bornina rodica Vesna pojavljuje na jednoj skupnoj fotografiji, Borne nema ni na jednoj, što je potaknulo pitanja među pratiteljima.
Jedan od njih ponudio je i duhovito objašnjenje njezina izostanka. "Borna je fotograf", zaključio je pratitelj.
Katarinina galerija tako je, osim što je pružila uvid u uspomene s putovanja i druženja s ostalim natjecateljima, potaknula i raspravu o tome tko se sve našao na fotografijama, a tko je izostao.
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