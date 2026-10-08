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Asia Express: Zmajeva ruta

Katarina Mamić podijelila fotografije iz Laosa, a pratitelje zanimalo gdje je Borna: 'Borna je fotograf'

Katarina Mamić na Instagramu je podijelila niz fotografija iz Laosa, na kojima pozira s prijateljicom Lunom, ostalim natjecateljima 'Asia Expressa' i lokalnim stanovništvom. No pratiteljima nije promaknuo izostanak Borne Kotromanić, a jedan je ponudio i duhovito objašnjenje

RTL.hr
08.10.2026 13:57

Katarina Mamić, natjecateljica 'Asia Expressa', na Instagramu je objavila galeriju fotografija iz Laosa, gdje je s ostalim kandidatima proživjela brojne avanture. Svojim pratiteljima pokazala je trenutke s putovanja, druženja s ostalim natjecateljima, ali i susrete s lokalnim stanovništvom.

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U galeriji se nalaze fotografije na kojima Katarina pozira sama, ali i one s njezinom prijateljicom i partnericom iz showa Lunom, s kojom se pod imenom Gazele natječe u 'Asia Expressu'.

Na fotografijama su se našli i drugi natjecatelji, kao i lokalni stanovnici koje je Katarina upoznala tijekom putovanja Laosom. Ipak, nekim pratiteljima za oko je zapeo jedan detalj – među brojnim fotografijama nema nijedne na kojoj se nalazi Borna Kotromanić.

Borna Kotromanić, Katarina Mamić, Asia Express
Borna Kotromanić, Katarina Mamić, Asia Express FOTO: RTL

Iako se Bornina rodica Vesna pojavljuje na jednoj skupnoj fotografiji, Borne nema ni na jednoj, što je potaknulo pitanja među pratiteljima.

Jedan od njih ponudio je i duhovito objašnjenje njezina izostanka. "Borna je fotograf", zaključio je pratitelj.

Katarinina galerija tako je, osim što je pružila uvid u uspomene s putovanja i druženja s ostalim natjecateljima, potaknula i raspravu o tome tko se sve našao na fotografijama, a tko je izostao.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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