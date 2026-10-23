Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Vijesti Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Asia Express: Zmajeva ruta

Katarina Mamić rasplakala se u Lucianovu zagrljaju: 'Iznenadilo me da se tako raspadnem!'

Napetosti i sukobi tijekom utrke za imunitet očito su ostavili traga na Katarini Mamić. Kada je nakon završetka natjecateljskog dana ugledala Luciana Plazibata, nije uspjela suspregnuti emocije te mu je potrčala u zagrljaj i zaplakala

RTL.hr
23.10.2026 23:00

Dan prepun izazova, napetosti i rasprava ostavio je traga na Katarini Mamić. Nakon završetka utrke za imunitet začuo se biper, koji je natjecateljima označio da je vrijeme za potragu za prenoćištem. Parovi su napustili vozila i krenuli u potragu za smještajem, a Katarina je u tom trenutku susrela Luciana Plazibata. Bio je dovoljan samo jedan pogled na njega da emocije koje su se nakupljale tijekom dana izađu na površinu.

Katarina je potrčala Lucianu u zagrljaj i počela plakati, a on ju je odmah pokušao utješiti. "Ne'š plakati, nema šanse", poručio joj je Luciano dok ju je grlio.

Ni Katarina nije skrivala koliko ju je vlastita reakcija iznenadila. "Iznenadilo me to da se ja tako rasplačem i raspadnem", priznala je.

Katarina, Luciano, Asia Express
Katarina, Luciano, Asia Express FOTO: RTL

Iza nje je bio posebno turbulentan dan tijekom kojeg je došlo do žestoke rasprave s Jokerima zbog kazni na zadatku s biciklima. Katarina je smatrala da pravila nisu jednako primijenjena na sve natjecatelje, a nezadovoljstvo ju je pratilo i nakon završetka zadatka.

Luciano se nije uplitao u svađu

Luciano se, pak, nije želio previše uplitati u sukob Katarine i Jokera. Kasnije je pred kamerama objasnio kako na takve situacije gleda kao na sastavni dio natjecanja. "Ja se ne mišam. Parit će k'o da se ljutimo na svaku glupost", rekao je Luciano, ne želeći dodatno komentirati nesuglasice među natjecateljima.

Priznao je i da ni sam nije uvijek potpuno miran u napetim situacijama. "I ja znam reagirati žustro. To je sve normalno, natjecateljski duh", zaključio je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express katarina mamić luciano plazibat
Asia Express: Zmajeva ruta

Borna Kotromanić o negativnim reakcijama drugih natjecatelja: 'Sigurno iritiram ljude koji bi željeli dominirati!'

Asia Express: Zmajeva ruta

Jokeri osvojili imunitet i kartu za Tajland, no Katarina nije bila zadovoljna: 'Isuse Bože dragi!'

Moglo bi te zanimati

Kartelo i Borna ne prestaju se podbadati, a jedan tim optužit će za varanje: 'Ovo je nepoštivanje svih i svega!'

Gazde osvojili prvi amulet, Niko otkrio zašto namjerno nisu dijelili prijevoz: 'Neću se ispričavati, ovo je utrka!'

Anastasia završila u blatu loveći jegulje u 'Asia Expressu', Petar je pitao je li dobro: 'Odlično sam, nikad bolje!'

Težak dan za Niku Kartela u 'Asia Expressu', Borna komentirala: 'Očekujem da uskoro napusti show'

Bornin opširan i poetičan govor o planinama izazvao urnebesne reakcije! Luka: 'Sunce moje jedino...'

Katarina s vozačem pokušava dogovoriti prijevoz, a Luka i Luciano puni smijeha: 'Kako joj gleda u grudi!'

Pročitaj na Net.hr
Perje, zavodljive plesačice i poznata lica: Prisjetite se glamurozne zabave Snježane Mehun
Stevie Wonder više ne želi bivšu u svojoj kući: Odlučio se na drastričan potez
Srpska pjevačica podigla atmosferu do usijanja: Stigli brojni poznati
Jenna Ortega razljutila dio fanova izjavom o fotografiranju: 'Tako je umišljena'
Glumila je u hit romantičnoj komediji s Heathom Ledgerom: Ovako danas izgleda
Zagrebački HNK okupio poznata imena: Evo tko je sve stigao na premijeru opere Carmen
Iznenađenje uoči dolaska bebe: Udala se glumica Tena Nemet Brankov, njezina objava sve je nasmijala
Oženio Kim Kardashian, brak im potrajao tek 72 dana: Sjećate li se Krisa, NBA košarkaša?
Princ William gostovao u popularnom showu: Otkrio da je želio biti DJ, ali imao je jedan problem
Suzana Mančić prodala luksuzni stan u centru Beograda: Dobila je više od 500 tisuća eura