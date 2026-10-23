Katarina Mamić rasplakala se u Lucianovu zagrljaju: 'Iznenadilo me da se tako raspadnem!'

Dan prepun izazova, napetosti i rasprava ostavio je traga na Katarini Mamić. Nakon završetka utrke za imunitet začuo se biper, koji je natjecateljima označio da je vrijeme za potragu za prenoćištem. Parovi su napustili vozila i krenuli u potragu za smještajem, a Katarina je u tom trenutku susrela Luciana Plazibata. Bio je dovoljan samo jedan pogled na njega da emocije koje su se nakupljale tijekom dana izađu na površinu.
Katarina je potrčala Lucianu u zagrljaj i počela plakati, a on ju je odmah pokušao utješiti. "Ne'š plakati, nema šanse", poručio joj je Luciano dok ju je grlio.
Ni Katarina nije skrivala koliko ju je vlastita reakcija iznenadila. "Iznenadilo me to da se ja tako rasplačem i raspadnem", priznala je.
Iza nje je bio posebno turbulentan dan tijekom kojeg je došlo do žestoke rasprave s Jokerima zbog kazni na zadatku s biciklima. Katarina je smatrala da pravila nisu jednako primijenjena na sve natjecatelje, a nezadovoljstvo ju je pratilo i nakon završetka zadatka.
Luciano se nije uplitao u svađu
Luciano se, pak, nije želio previše uplitati u sukob Katarine i Jokera. Kasnije je pred kamerama objasnio kako na takve situacije gleda kao na sastavni dio natjecanja. "Ja se ne mišam. Parit će k'o da se ljutimo na svaku glupost", rekao je Luciano, ne želeći dodatno komentirati nesuglasice među natjecateljima.
Priznao je i da ni sam nije uvijek potpuno miran u napetim situacijama. "I ja znam reagirati žustro. To je sve normalno, natjecateljski duh", zaključio je.
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