Katarina Mamić za RTL.hr o 'Asia Expressu': 'Naučila sam da sam puno jača, nego li sam mislila'

Katarina Mamić za RTL.hr otkrila je tko ju je od partnera u 'Asia Expressu' najviše dojmio, što joj je davalo snagu u najtežim trenucima te zašto će neke susrete iz Laosa i Kambodže pamtiti zauvijek

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Katarina Mamić u 'Asia Expressu' pokazala je koliko se brzo može prilagoditi i onda kada okolnosti nisu nimalo jednostavne. Tijekom showa mijenjala je partnere, prolazila kroz zahtjevne utrke i emotivno teške trenutke, a pritom je često upravo ona bila ta koja je drugima davala dodatnu snagu. Za RTL.hr progovorila je tome što joj je davalo motivaciju da nastavi utrku dok je čekala Lunin povratak. Ispričala nam je i koliko je laoškog i kmerskog uspjela naučiti, zašto su joj susreti s djecom ostali među najemotivnijim uspomenama te s kim je od domaćina ostala u kontaktu.

icon-expand icon-close icon-close Ante Travizi, Katarina, Asia Express FOTO: RTL

Luka, Ante i Nikša uskočili su dok je čekala Lunu

Nakon Lunina privremenog odlaska iz showa, Katarini se u utrci pridružio Luka Petrušić, a njega je kasnije zamijenio Ante Travizi. "Nisam imala priliku birati svoje partnere jer su mi ih dodjeljivali kroz igru i ne znam na kome sam zahvalnija. Zbog njih sam mogla nastaviti igru dok se Luna ne vrati", poručila je Katarina, a zatim se osvrnula i na Nikšu, koji joj je bio partner u utrci za opstanak. "Jedini put kada sam imala mogućnost izbora bio je tijekom igre za opstanak, kada sam odabrala Nikšu. Luka me oduševio svojom energijom i spontanošću, Ante svojom osobnošću i načinom na koji pristupa ljudima, a Nikša svojom srčanošću i nadrealnim sposobnostima. Svaki od njih unio je nešto posebno u moje iskustvo i mislim da sam od svakoga naučila nešto novo. Nije jednostavno u takvim okolnostima graditi odnos s nekim, a kamo li zajedno prolaziti kroz toliko izazova", priznaje Katarina.

icon-expand Katarina, Nikša, Asia Express FOTO: RTL

Ipak, pitali smo je kojeg bi od njih trojice izabrala za partnera da opet ide u 'Asia Express'. "Ako baš moram izdvojiti jednoga, bio bi to Nikša, koji je, unatoč svojim bolovima za koje nisam ni znala, odradio sa mnom najbitniju utrku - kao da njemu ostanak ovisi o njoj, a ne meni", poručuje Katarina, koja je i sama u mnogim situacijama 'Asia Expressa' pokazivala iznimnu snagu.

'Ja sam htjela ići na sprovod, ali ovo je bila Lunina želja'

"Mislim da je tajna u tome što sam tamo naučila da ne moram uvijek biti dobro da bih bila snažna. Bilo je trenutaka kad sam plakala, kad sam bila iscrpljena i kad sam mislila da više ne mogu, ali nisam dopuštala da me jedan loš trenutak definira. Moj ostanak je bio Lunina želja, ja sam htjela ići na sprovod i biti uz nju. No, što god da mi je ona rekla, ja bih to ispoštovala. To smatram normalnim - da ona u toj situaciji odlučuje o svemu. Kad je rekla da će se vratiti i nastaviti igrati radi Stelle, to mi je bila još veća motivacija da se trudim. A 'Asia Express' me naučio da sam puno jača nego što sam mislila", ističe Katarina.

icon-expand Katarinina, Luna, Asia Express FOTO: RTL

'Laoški mi je posebno prirastao srcu'

Gledatelji su primjetili kako je vrlo brzo 'pohvatala' strane jezike u zemljama u kojima su se nalazili. "Naučila sam puno više nego što sam očekivala. Laoški mi je posebno prirastao srcu jer sam ga stvarno svakodnevno koristila. Naučila sam se sporazumijevati, postavljati pitanja, dogovarati prijevoz, tražiti smještaj i, naravno, pregovarati. Kmerski sam također usvojila kroz svakodnevne situacije, ali ipak nešto manje. Nisam očekivala da ću se vratiti kući s toliko novog vokabulara, ali očito sam imala dobru motivaciju. Ali realno mislim da cijelo vrijeme isto ponavljam, ali samo zvuči kao da puno znam", smije se Katarina.

icon-expand Katarina, Luciano, Luka, Asia Express FOTO: RTL

I inače je, smatra, sklona brzom učenju stranih jezika. "Mislim da jesam, pogotovo kad sam okružena ljudima i kad jezik mogu odmah primjenjivati. Nisam tip osobe koja će sjediti i učiti gramatiku satima, puno lakše pamtim kroz razgovor i komunikaciju. Govorim engleski i služim se španjolskim, a nakon 'Asia Expressa' mogu reći da sam u svoj repertoar dodala i nešto laoškog i kmerskog", zaključuje.

O posebnoj vezi s azijskom djecom

U jednoj od posljednjih laoških epizoda Katarina je ljubila i grlila djevojčicu u smještaju na rastanku. Sada se osvrnula i na taj trenutak. "To mi je jedan od najemotivnijih perioda cijelog putovanja. Mislim da djeca imaju neku posebnu sposobnost da ti se uvuku pod kožu, bez obzira na to što ne govorite isti jezik. S njima nema kalkuliranja, nema pretvaranja, samo čista emocija. Ta djevojčica mi je posebno ostala u srcu i ponovno je vidjeti na ekranu vratilo me u taj trenutak. Shvatiš da ti nekome u životu budeš možda samo prolazna osoba, ali da ti taj susret može ostati u sjećanju zauvijek. Voljela bih da zna koliko mi je bila draga, ja i Luciano smo pričali o njoj danima poslije", emotivno se prisjetila Katarina, koja je s nekim od azijskih domaćina ostala u kontaktu.

icon-expand Katarina, Asia Express FOTO: RTL