Katarina Mamić za RTL.hr o Borninoj prozivci zbog pet dolara: 'Kada to kaže netko poput nje, mogu se samo smijati'

Pet dolara za mlijeko za tijelo postalo je jedna od najkomentiranijih tema u 'Asia Expressu'. Nakon što je Borna Kotromanić pred kamerama prozvala Katarinu Mamić zbog navodnog duga, Katarina je sada reagirala i otkrila što zapravo misli o cijeloj situaciji, ali i o odnosu s Bornom

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U 'Asia Expressu' ponekad najveće rasprave ne izazovu sami zadaci, nego odnosi među natjecateljima. Jedna od situacija koja je posebno privukla pažnju bila je ona između Borne Kotromanić i Katarine Mamić, kada je Borna otvorila temu navodnog duga od pet dolara za mlijeko za tijelo. Borna je tada pred ostalim kandidatima rekla Katarini da joj nije vratila novac za proizvod koji joj je kupila, dok je Katarina ostala iznenađena tvrdnjom i poručila joj da je to izmislila. Katarina je sada za RTL.hr otkrila kako je ona doživjela cijelu situaciju i što misli o odnosu s Bornom nakon svega.

icon-expand icon-close icon-close Luna Valas, Katarina Mamić, Asia Express FOTO: RTL

Dug za mlijeko za tijelo

Katarina smatra da u toj situaciji zapravo nije bila stvar u samom mlijeku za tijelo ni u pet dolara, nego u načinu na koji je Borna odlučila otvoriti tu temu. "Jaooo, mislim da u ovoj situaciji uopće nije bilo pitanje tko je kome što kupio, već se ona jako loše nosi s porazom i samo je trebala nešto izjaviti kako bi umanjila i ponizila drugu osobu, da bi ona ispala velika. Tužno je i stvarno ne znam trebam li uopće išta reći nakon te situacije", rekla je Katarina.

Različiti pogledi na utrku?

Osvrnula se i na Bornin komentar, koja je za RTL.hr poručila kako se Katarini i Luni obilo o glavu svaki put kad su joj pokušale zapapriti. "Borna kaže svašta i ostane živa. Ja sam ovu igru igrala puno drugačije od nje. Uživala sam", poručila je Katarina.

icon-expand Gazele stopiraju FOTO: RTL

Iako su njihove rasprave u emisiji privukle pažnju gledatelja, Katarina tvrdi da joj cijeli sukob nije bio posebno ozbiljan. "Kad netko s njenom poviješću nekome broji pet dolara, ja se mogu samo smijati", rekla je kroz šalu.

'Mobitel mi je poludio nakon epizode'

Otkrila je i da u trenutku kada je Borna pokrenula temu pred kamerama nije ni odmah shvatila kome se obraća. "Na početku nisam ni skužila kome se u tom trenutku obraća. Mobitel mi je poludio nakon epizode, smijala sam se cijeli dan."

icon-expand Katarina, Borna, Asia Express FOTO: RTL