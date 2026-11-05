Katarina nakon Bornina govora: 'To je bila kuća laži, kazalište, najbolja predstava dosad'

Nakon što je Borna Kotromanić održala pravi monolog prepun pohvala za Zlatne dečke i otkrila da su upravo oni uzor njoj i Vesni, na njezine se riječi osvrnula i Katarina Mamić. I to u svom prepoznatljivom, sarkastičnom stilu.
Borna je, među ostalim, istaknula kako kod Nikše Kaleba i Gorana Šprema posebno cijeni njihov pristup natjecanju. "Ta njihova fokusiranost prvenstveno na vlastitu kvalitetu, a ne na toksičnost, spletke, smicalice...", govorila je Borna.
Katarina je nakon svih pohvala odlučila pred ostalim natjecateljima kratko komentirati novonastalu bliskost među pojedinim timovima. "Želim svima čestitati na novim obiteljskim odnosima", poručila je.
No pravi komentar sačuvala je za kasnije. Pred kamerama je jasno dala do znanja da Bornin govor i cijelu situaciju nije doživjela jednako ozbiljno. "To je bila kuća laži. To je bilo kazalište. Ovo je bila najbolja predstava dosad", komentirala je Katarina.
Dodala je kako se sama ne vidi kao dio takve priče. "Uglavnom, ne želim biti u toj family aferi. Samo sretno im svima", zaključila je.
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