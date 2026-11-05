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Asia Express: Zmajeva ruta

Katarina nakon Bornina govora: 'To je bila kuća laži, kazalište, najbolja predstava dosad'

Bornine velike pohvale Zlatnim dečkima izazvale su brojne reakcije, a Katarina Mamić na novonastale 'obiteljske odnose' odgovorila je u svom stilu. Nakon sarkastične čestitke pred svima, pred kamerama si je još dodatno dala oduška

RTL.hr
05.11.2026 12:00

Nakon što je Borna Kotromanić održala pravi monolog prepun pohvala za Zlatne dečke i otkrila da su upravo oni uzor njoj i Vesni, na njezine se riječi osvrnula i Katarina Mamić. I to u svom prepoznatljivom, sarkastičnom stilu.

Borna je, među ostalim, istaknula kako kod Nikše Kaleba i Gorana Šprema posebno cijeni njihov pristup natjecanju. "Ta njihova fokusiranost prvenstveno na vlastitu kvalitetu, a ne na toksičnost, spletke, smicalice...", govorila je Borna.

Gazele, Asia Express
Gazele, Asia Express FOTO: RTL

Katarina je nakon svih pohvala odlučila pred ostalim natjecateljima kratko komentirati novonastalu bliskost među pojedinim timovima. "Želim svima čestitati na novim obiteljskim odnosima", poručila je.

No pravi komentar sačuvala je za kasnije. Pred kamerama je jasno dala do znanja da Bornin govor i cijelu situaciju nije doživjela jednako ozbiljno. "To je bila kuća laži. To je bilo kazalište. Ovo je bila najbolja predstava dosad", komentirala je Katarina.

Zlatni dečki, Asia Express
Zlatni dečki, Asia Express FOTO: RTL

Dodala je kako se sama ne vidi kao dio takve priče. "Uglavnom, ne želim biti u toj family aferi. Samo sretno im svima", zaključila je.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express katarina mamić borna kotromanić
Asia Express: Zmajeva ruta

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