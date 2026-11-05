Katarina nakon Bornina govora: 'To je bila kuća laži, kazalište, najbolja predstava dosad'

Nakon što je Borna Kotromanić održala pravi monolog prepun pohvala za Zlatne dečke i otkrila da su upravo oni uzor njoj i Vesni, na njezine se riječi osvrnula i Katarina Mamić. I to u svom prepoznatljivom, sarkastičnom stilu.

Borna je, među ostalim, istaknula kako kod Nikše Kaleba i Gorana Šprema posebno cijeni njihov pristup natjecanju. "Ta njihova fokusiranost prvenstveno na vlastitu kvalitetu, a ne na toksičnost, spletke, smicalice...", govorila je Borna.