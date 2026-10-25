Katarina nije čestitala Jokerima, a zatim poručila Antoniji Blaće: 'Onda niste dobro provjerili'

Jokeri, Pino i Maja, u 'Asia Expressu' osvojili su imunitet i kartu za Tajland, no umjesto slavlja i čestitki dočekala ih je neugodna atmosfera. Naime, Katarina im nije čestitala na pobjedi, a njezina reakcija nije prošla nezapaženo.

"Idemo u Tajland. To nas veseli, ali brinu nas druge stvari", priznala je Maja, dok je Pino otkrio koliko mu je teško pala činjenica da se nitko nije veselio njihovom uspjehu.

"Ja nisam navikao pobjeđivati, a da se nitko tome ne veseli. Tako da imam osjećaj da je ova pobjeda čak gora nego da izgubiš", iskreno je priznao.