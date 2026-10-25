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Asia Express: Zmajeva ruta

Katarina nije čestitala Jokerima, a zatim poručila Antoniji Blaće: 'Onda niste dobro provjerili'

Pino i Maja, poznatiji kao Jokeri, izborili su imunitet i kartu za Tajland u 'Asia Expressu', no njihova pobjeda prošla je u napetoj atmosferi. Katarina im nije željela čestitati, a kada ju je voditeljica Antonija Blaće upitala zašto, otvoreno je poručila da smatra kako Jokeri nisu zaslužili pobjedu

RTL.hr
25.10.2026 12:00

Jokeri, Pino i Maja, u 'Asia Expressu' osvojili su imunitet i kartu za Tajland, no umjesto slavlja i čestitki dočekala ih je neugodna atmosfera. Naime, Katarina im nije čestitala na pobjedi, a njezina reakcija nije prošla nezapaženo.

"Idemo u Tajland. To nas veseli, ali brinu nas druge stvari", priznala je Maja, dok je Pino otkrio koliko mu je teško pala činjenica da se nitko nije veselio njihovom uspjehu.

"Ja nisam navikao pobjeđivati, a da se nitko tome ne veseli. Tako da imam osjećaj da je ova pobjeda čak gora nego da izgubiš", iskreno je priznao.

Katarina, Jokeri, Asia Express
Katarina, Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

Napetost je primijetila i voditeljica Antonija Blaće, koja je Katarinu izravno upitala zašto nije čestitala Jokerima. "Oni ne zaslužuju tu biti, kamo li osvojiti imunitet", poručila je Katarina bez zadrške.

Na Antonijino pitanje zašto smatra da ne zaslužuju ostati u natjecanju, Katarina je objasnila što joj smeta. "Zato jer jučer nisu odradili svojih kaznenih pet minuta", ustvrdila je.

Katarina, Antonija, Asia Express
Katarina, Antonija, Asia Express FOTO: RTL

Antonija joj je odgovorila da je situacija provjerena. "Znam o kojoj situaciji pričaš. Provjereno je sve", objasnila je voditeljica.

No, Katarina ni nakon toga nije promijenila mišljenje. "Onda niste dobro provjerili", uzvratila je Antoniji.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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Asia Express: Zmajeva ruta

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