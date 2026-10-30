Katarina nije mogla vjerovati što je Nikša napravio u 'Asia Expressu': 'Čovjek je mašina!'

Eliminacijska utrka u 'Asia Expressu' donijela je zahtjevan zadatak u kojem su natjecatelji morali prenositi šalice pune kave, i to s vezanim rukama. Dok su Spartanci i Savršeni zbog prolivene kave morali ponavljati zadatak, Nikša i Katarina uspjeli su iz prvog pokušaja

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Eliminacijska utrka u 'Asia Expressu' stavila je natjecatelje pred niz izazova, a jedan od zahtjevnijih zadataka bio je prenošenje pladnja prepunog šalica kave. Pritom su parovi imali dodatnu otegotnu okolnost – svakom je natjecatelju jedna ruka bila vezana za partnerovu, dok drugu, slobodnu ruku nisu smjeli koristiti. S tako ograničenim mogućnostima kretanja i održavanja ravnoteže morali su prenijeti kavu, a potom se popeti desecima stepenica do lokacije na kojoj ih je čekala posuda. Njihov je zadatak bio preliti kavu iz šalica u posudu i napuniti je preko označene crte.

icon-expand icon-close icon-close Katarina, Nikša, Asia Express FOTO: RTL

No, zadatak se pokazao težim nego što je možda izgledao na prvi pogled. I Spartanci i Savršeni tijekom prenošenja prolili su dio kave, zbog čega nisu uspjeli prikupiti dovoljnu količinu iz prve te su morali sve ponoviti. Nikša i Katarina, s druge strane, uspjeli su iz prvog pokušaja! Unatoč zahtjevnim uvjetima, uspješno su prenijeli kavu i napunili posudu preko označene crte, čime su izbjegli ponavljanje zadatka i uštedjeli dragocjeno vrijeme u eliminacijskoj utrci.

icon-expand 42fb72dfe6_1084623 FOTO: Video