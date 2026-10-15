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Asia Express: Zmajeva ruta

Katarina opet spomenula mlijeko za tijelo, Borna poručila: 'Tko meni opali šamar, ja njemu opalim dva'

Činilo se da su Borna i Katarina napokon zakopale ratne sjekire, no čuveno mlijeko za tijelo ponovno je postalo tema u 'Asia Expressu'. Jedna naizgled bezazlena poruka uz anonimnu nominaciju bila je dovoljna da se probude stare razmirice

RTL.hr
15.10.2026 21:45

Činilo se da su se napetosti između Gusarica i Gazela u 'Asia Expressu' napokon smirile, no jedna nominacija bila je dovoljna da se ponovno otvori stara tema. Mlijeko za tijelo, zbog kojeg su Borna Kotromanić i Katarina Mamić već imale žestoku raspravu, ponovno je postalo povod za prepucavanje.

Katarina, Luna, Asia Express
Katarina, Luna, Asia Express FOTO: RTL

Podsjetimo, Borna je ranije pred ostalim natjecateljima optužila Katarinu da joj duguje pet dolara za mlijeko za tijelo koje joj je, kako je tvrdila, platila prije početka showa. Katarina je tada ostala zatečena njezinim tvrdnjama te poručila da je Borna sve izmislila. Iako su odnosi između njihovih timova kasnije postali nešto mirniji, čini se da ova priča ipak nije završena.

Anonimne nominacije

Naime, timovi su ovoga puta morali anonimno nominirati jedni druge za utrku za novac, a Gazele su svoj glas dale upravo Gusaricama. Ipak, nisu se baš potrudile sakriti identitet jer su ispod nominacije napisale kratku, ali znakovitu poruku – 'za mlijeko'.

Gusaricama je odmah bilo jasno tko stoji iza nominacije, a Katarina je pokušala objasniti da iza svega nije stajala nikakva loša namjera. "To je stvarno iz dobre namjere. Ja ne mogu skupiti ovdje pare", poručila je Katarina, koja nije željela da se njezin potez protumači kao provokacija.

No, Borna nije bila osobito oduševljena takvim objašnjenjem. "Ne trebam ja trčati za mlijeko, to ćeš mi ti dati za mlijeko", uzvratila je Katarini, jasno dajući do znanja da na spornih pet dolara nije zaboravila.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

I dok je Katarina pokušavala objasniti da joj namjera nije bila ponovno izazvati sukob, Bornina kasnija izjava dala je naslutiti da stare razmirice ipak nisu u potpunosti riješene.

"Opet sam je stavila na svoje mjesto. Tko meni opali šamar, ja njemu opalim dva", poručila je Borna.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

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