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Spartanci su se pridružili Gusaricama u smještaju nakon osvajanja imuniteta u 'Asia Expressu', a Luciano ih je dok su jeli iznenadio naljepnicama od Gazela. "Da staviš na bicikl", rekao je Borni kroz smijeh. Borna je tu naljepnicu utopila u čaši s pićem. "Sutra ćemo im mahati", istaknula je.

icon-expand icon-close icon-close Spartanci, Gusarice, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: RTL

Katarina je na društvenim mrežama reagirala na prizor "utopljene" naljepnice. "Naše najdraže mjesto", poručila je uz video.

icon-expand Katarina, Asia Express: Zmajeva ruta FOTO: Privatni album

Inače, Gusarice i Gazele su kroz epizode 'Asia Expressa' više puta pokazale da se ne slažu, a Katarina je ranije komentirala činjenicu da su Borna i Vesna osvojile imunitet jer neće pričati o putu od 5500 kilometara. "Ja sam sretna što nema Radio Mileve koja bi pričala o tome sad deset sati. Sretno smo, svakako, svaka čast i idemo dalje. Neka odmara jezik i nek se spremi za finale", komentirala je i nasmijala sve kandidate.

icon-expand Asia Express: Zmajeva rut FOTO: RTL