Spartanci su se pridružili Gusaricama u smještaju nakon osvajanja imuniteta u 'Asia Expressu', a Luciano ih je dok su jeli iznenadio naljepnicama od Gazela. "Da staviš na bicikl", rekao je Borni kroz smijeh.
Borna je tu naljepnicu utopila u čaši s pićem. "Sutra ćemo im mahati", istaknula je.
Katarina je na društvenim mrežama reagirala na prizor "utopljene" naljepnice. "Naše najdraže mjesto", poručila je uz video.
Inače, Gusarice i Gazele su kroz epizode 'Asia Expressa' više puta pokazale da se ne slažu, a Katarina je ranije komentirala činjenicu da su Borna i Vesna osvojile imunitet jer neće pričati o putu od 5500 kilometara. "Ja sam sretna što nema Radio Mileve koja bi pričala o tome sad deset sati. Sretno smo, svakako, svaka čast i idemo dalje. Neka odmara jezik i nek se spremi za finale", komentirala je i nasmijala sve kandidate.
"Nikad bolji imunitet osvojen za sve nas", dodala je. Ivan je rekao da su svi odmah prepoznali o kome Katarina govori. "Spomenula je kako su Gusarice imune i nisu tu, a one bi tih 5500 kilometara komentirale nekih deset sati. I nije daleko od toga", objasnio je.
"Ja to nisam shvatio tako. Ne dam na Gusarice", rekao je Niko.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15 na RTL-u, a prije svih na Voyo.