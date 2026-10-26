Katarina ponovno ostaje bez para: 'Ne znam što će biti sa mnom'

Dok se Luka Petrušić oprašta od natjecanja, Katarina ne zna kako će nastaviti dalje, a njezina sudbina u showu postaje sve neizvjesnija

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Nakon što su Jokeri osvojili imunitet i postali prvi tim koji je osigurao nastavak natjecanja u Tajlandu, utrka za novi amulet se nastavlja, no neće svima dan početi jednako dobro. Prije novih izazova natjecatelji će Lucianu čestitati rođendan, što će ga iskreno razveseliti. Uljepšali su mi dan", poručit će, no Katarinu čeka vijest koja će joj potpuno promijeniti tijek natjecanja.

icon-expand icon-close icon-close Luciano, Asia Express FOTO: RTL

Luka Petrušić neće nastaviti utrku, a Katarina će tako još jednom ostati bez partnera. Luka mi je bio baš velika podrška i brinuo se o meni kao da sam mu rođena sestra...", reći će Katarina i dodati: Nisam mogla dobiti bolju osobu kroz cijeli ovaj ciklus, prezahvalna sam stvarno." Ni Luka neće ostati ravnodušan na rastanak, ističući koliko su ga odnosi među natjecateljima i samo putovanje promijenili. Ovo stvarno nije šala od igre, a pritom su ljudi dobre volje, drže se koliko mogu i neke bratske i sestrinske veze su ovdje nevjerojatne", istaknut će Luka.

icon-expand Katarina, Luka, Asia Express FOTO: RTL