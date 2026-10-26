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Asia Express: Zmajeva ruta

Katarina ponovno ostaje bez para: 'Ne znam što će biti sa mnom'

Dok se Luka Petrušić oprašta od natjecanja, Katarina ne zna kako će nastaviti dalje, a njezina sudbina u showu postaje sve neizvjesnija

RTL.hr
26.10.2026 12:28

Nakon što su Jokeri osvojili imunitet i postali prvi tim koji je osigurao nastavak natjecanja u Tajlandu, utrka za novi amulet se nastavlja, no neće svima dan početi jednako dobro.

Prije novih izazova natjecatelji će Lucianu čestitati rođendan, što će ga iskreno razveseliti. Uljepšali su mi dan", poručit će, no Katarinu čeka vijest koja će joj potpuno promijeniti tijek natjecanja.

Luciano, Asia Express
Luciano, Asia Express FOTO: RTL

Luka Petrušić neće nastaviti utrku, a Katarina će tako još jednom ostati bez partnera. Luka mi je bio baš velika podrška i brinuo se o meni kao da sam mu rođena sestra...", reći će Katarina i dodati: Nisam mogla dobiti bolju osobu kroz cijeli ovaj ciklus, prezahvalna sam stvarno."

Ni Luka neće ostati ravnodušan na rastanak, ističući koliko su ga odnosi među natjecateljima i samo putovanje promijenili. Ovo stvarno nije šala od igre, a pritom su ljudi dobre volje, drže se koliko mogu i neke bratske i sestrinske veze su ovdje nevjerojatne", istaknut će Luka.

Katarina, Luka, Asia Express
Katarina, Luka, Asia Express FOTO: RTL

I dok se Luka oprašta od natjecanja, Katarina ne zna kako će nastaviti dalje, a njezina sudbina u showu postaje sve neizvjesnija. Ne znam što će biti sa mnom", zabrinuto će priznati, a Antonija Blaće podsjetit će na pravilo koje bi za Gazele moglo značiti kraj: Uobičajeno je da kada tim ostane bez jednog člana, tu završava priča za cijeli tim."

Dok se njezina sudbina raspliće, ostali timovi nastavljaju utrku za novi amulet vrijedan 1000 eura, a do njega ih dijeli čak 180 kilometara. Pred natjecateljima su novi izazovi, a osim snalažljivosti i upornosti, na kušnji bi se ponovno mogli naći i odnosi među parovima.

Je li ovo kraj za Gazele, tko će osvojiti novi amulet i kakva iznenađenja čekaju natjecatelje? Doznajte u novoj epizodi showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' večeras od 21.15 sati na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!

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