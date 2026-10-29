Katarina ponovno ostaje sama, a jedan tim osjeća se šikanirano: Tko napušta 'Asia Express' na korak do Tajlanda?

Timovi 'Asia Expressa' sve su bliže trećoj državi na svom putovanju Zmajevom rutom. Gledatelji će večeras konačno doznati tko su sigurni putnici u Tajland, a koji nesretni" par napušta natjecanje i vraća se kući.

Antonija Blaće okupit će sve timove na novom Express vijeću kako bi ispitala dojmove i novosti među kandidatima.

Niko će otkriti da su Ivan i on izgladili svoje nesuglasice, no Ivan neće biti toliko siguran u to, a izazvat će podsmijeh i ostalih kandidata.