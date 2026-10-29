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Asia Express: Zmajeva ruta

Katarina ponovno ostaje sama, a jedan tim osjeća se šikanirano: Tko napušta 'Asia Express' na korak do Tajlanda?

Antonija Blaće okupit će sve timove na novom Express vijeću kako bi ispitala dojmove i novosti među kandidatima

RTL.hr
29.10.2026 10:24

Timovi 'Asia Expressa' sve su bliže trećoj državi na svom putovanju Zmajevom rutom. Gledatelji će večeras konačno doznati tko su sigurni putnici u Tajland, a koji nesretni" par napušta natjecanje i vraća se kući.

Antonija Blaće okupit će sve timove na novom Express vijeću kako bi ispitala dojmove i novosti među kandidatima.

Niko će otkriti da su Ivan i on izgladili svoje nesuglasice, no Ivan neće biti toliko siguran u to, a izazvat će podsmijeh i ostalih kandidata.

Katarina, Ante, Asia Express
Katarina, Ante, Asia Express FOTO: RTL

Katarina, pak, i dalje ne priznaje imunitet Jokera jer smatra da su varali na zadatku. A postaje li najgori scenarij za nju stvarnost? Naime, nakon odlaska Lune i Luke Petrušića, posljednjih nekoliko dana s njom se natjecao Ante Travizi, no Antonija Blaće pozvat će tijekom Express vijeća svog kolegu da se vrati u ulogu voditelja.

Opet moje pitanje, treći put – što će biti sa mnom?" neće biti nimalo ugodno Katarini koja će zahtijevati odgovore.

Vijeće, Asia Express
Vijeće, Asia Express FOTO: RTL

Uz to, na rasporedu je i utrka za opstanak koja će otkriti sve putnike u Tajland. Dva najsporija para u posljednjem izazovu izravni su kandidati, dok timovi biraju i jedan par po vlastitom izboru.

Uvijek smo bili fer, uvijek smo pomogli svima i onda se ovo dogodi. Jedno veliko neugodno iznenađenje. Baš smo se uznemirili. Osjećam jaku nepravdu", drhtavim glasom će komentirati nominirani tim.

Tko ide u borbu za opstanak, može li Katarina sama dalje i tko putuje natrag u Lijepu Našu, pokazat će nova epizoda 'Asia Expressa', večeras od 21.15 sati na RTL-u, a već sad na platformi Voyo.

asia express katarina mamić
Asia Express: Zmajeva ruta

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Asia Express: Zmajeva ruta

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