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Asia Express: Zmajeva ruta

Katarina prekrižila Maju: 'Neću se voziti s proračunatim ljudima niti s njima imati kontakt'

U novoj epizodi showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' napetosti među natjecateljima dodatno će rasti. Odnos Maje, Katarine i Pina ponovno će privlačiti pozornost dok svi nastavljaju utrku u kojoj je u igri puno više od samog prolaska na sljedeću etapu

RTL.hr
14.10.2026 11:02

U novoj epizodi showa 'Asia Express: Zmajeva ruta' napetosti među natjecateljima dodatno će rasti. Odnos Maje, Katarine i Pina ponovno će privlačiti pozornost dok svi nastavljaju utrku u kojoj je u igri puno više od samog prolaska na sljedeću etapu. Uz imunitet, pobjednike čeka i mjesto u utrci za novac, u kojoj mogu osvojiti čak 3000 eura!

Ulazimo u ovu borbu kao da nam je prva i zadnja", poručit će Vesna, a timove na putu do cilja čekaju novi izazovi. Nakon što su Skitnice zbog Ellina zdravlja odustale od utrke, pravila se moraju promijeniti pa će se preostali natjecatelji morati prilagoditi novonastaloj situaciji.

Ella, Asia Express
Ella, Asia Express FOTO: RTL

Nakon zadatka na tržnici, svi timovi nastavljaju utrku prema naselju Ban Phosi, gdje ih čeka novi duel. Prvi tim koji stigne do hrama Phabath Phonsan osvojit će imunitet i osigurati mjesto u sutrašnjoj utrci za novac. No na putu do cilja neće biti važno samo snalaženje u zadacima i pronalazak prijevoza. Sve napetiji odnosi među natjecateljima mogli bi dodatno zakomplicirati utrku.

Zbog netrpeljivosti između Katarine i Maje, Gazele su odbile prijevoz koji su im ponudili Jokeri, što ih je unazadilo u poretku. Maja ne razumije zašto su odbile njihovu pomoć, pogotovo zato što Luna nije imala ništa protiv zajedničke vožnje. Želi razjasniti situaciju i ne želi da nesporazum preraste u svađu.

Gazele, Jokeri, Asia Express
Gazele, Jokeri, Asia Express FOTO: RTL

Zašto one nisu htjele s nama? Mislim, Luna je htjela", pita se Maja, koja će Katarinu otvoreno suočiti s problemom. No Katarina, međutim, smatra da je riječ o nizu događaja.

Danas se nastavila saga. Više stvari se dogodilo u pet minuta, a to traje još od jučer", objasnit će.

Luna će pojasniti što se dogodilo prethodne večeri. Ona i Katarina zaustavile su automobil i pokupile Jokere, a poslije su oba tima stigla na istu lokaciju, jednako udaljenu od grada. Pino i Gazele odlučili su zajedno tražiti smještaj, no Maji se taj dogovor nije svidio. Zabrinulo ju je kako će se nakon toga dogovarati oko amuleta.

Neću se voziti s proračunatim ljudima niti ću više imati ikakav kontakt s njima", kaže Katarina koja više ne skriva što misli o cijeloj situaciji.

Anastasia i Petar, Savrseni
Anastasia i Petar, Savrseni FOTO: RTL

Na školskom igralištu čeka ih novi duel, a lopte od ratana koje su prikupljali na tržnici napokon će dobiti svoju svrhu. Antonija Blaće objasnit će pravila igre u kojoj će timovi morati pokazati spretnost, brzinu i dobru taktiku.

Ja sam kao dijete, volim te duele i jako im se veselim. Svim svojim bićem ulazim u duel i kao da ništa drugo ne postoji u tom trenutku. Sa svim žarom srca svoga", poručit će Borna.

Gusarice, Asia Express
Gusarice, Asia Express FOTO: RTL

Svaki sport s loptom znamo natprosječno dobro", samouvjereni su Jokeri dok Luna, s druge strane, nema toliko povjerenja u svoje vještine. Nisam sportski tip, kad vidim loptu - zaledim se. Nemam reflekse za loptu. Bilo kakvu - tenisku, košarkašku, odbojkašku, za graničara... manite me lopte", priznaje.

Hoće li sukob Maje i Katarine dodatno zakomplicirati odnose među timovima? Tko će se najbolje snaći u duelu, tko osvojiti imunitet i kakvi zadaci još čekaju parove? Odgovori stižu u novoj epizodi 'Asia Expressa' večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

asia express
Asia Express: Zmajeva ruta

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