Katarina je prozvala Lunu da se ne trudi oko novog zadatka u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' pa su se posvađale. "Da, trudim se. Vozila sam te četiri puta u kočiji od sto kila", rekla je Luna.
"Ti si ljuta na sebe, a ne na mene", odgovorila joj je Katarina. Luna joj je rekla da to nije istina i da se trudila.
"Ne da mi se više ta sebičnost. Ja sam danas od jutra skakala. Nije se trudila, ja sam to njoj rekla. Danas se fakat nije trudila", komentirala je Katarina.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.