Katarina je prozvala Lunu da se ne trudi oko novog zadatka u showu 'Asia Express: Zmajeva ruta' pa su se posvađale. "Da, trudim se. Vozila sam te četiri puta u kočiji od sto kila", rekla je Luna.

"Ti si ljuta na sebe, a ne na mene", odgovorila joj je Katarina. Luna joj je rekla da to nije istina i da se trudila.