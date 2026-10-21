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Asia Express: Zmajeva ruta

Katarina s vozačem pokušava dogovoriti prijevoz, a Luka i Luciano puni smijeha: 'Kako joj gleda u grudi!'

Spartanci i Gazele u 'Asia Expressu' udružili su snage u potrazi za prijevozom, no pregovori s jednim vozačem krenuli su u neočekivanom smjeru. Lukina opaska nasmijala je Luciana, ali i omela Katarinu koja je pokušavala dogovoriti vožnju

RTL.hr
21.10.2026 22:30

Spartanci i Gazele u 'Asia Expressu' našli su se zajedno na cesti, pokušavajući pronaći prijevoz za nastavak avanture. Kako im potraga nije išla prema planu, Katarina je odlučila preuzeti inicijativu i okušati se u pregovorima s jednim vozačem.

Dok je Katarina razgovarala s vozačem zaustavljenog vozila, iza nje su stajali Luka i Luciano. U jednom trenutku Luka je primijetio nešto što ga je posebno zabavilo. "Kako joj gleda u grudi", komentirao je, misleći na vozača, a on i Luciano odmah su prasnuli u smijeh.

Katarina, Luciano, Luka, Asia Express
Katarina, Luciano, Luka, Asia Express FOTO: RTL

Njihov smijeh omeo je i Katarinu, koja je nakratko izgubila koncentraciju tijekom pregovora. Unatoč njezinu trudu, ekipa na kraju nije uspjela dogovoriti prijevoz pa su Spartanci i Gazele morali nastaviti potragu za nekim tko će ih povesti dalje.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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