Katarina s vozačem pokušava dogovoriti prijevoz, a Luka i Luciano puni smijeha: 'Kako joj gleda u grudi!'

Spartanci i Gazele u 'Asia Expressu' našli su se zajedno na cesti, pokušavajući pronaći prijevoz za nastavak avanture. Kako im potraga nije išla prema planu, Katarina je odlučila preuzeti inicijativu i okušati se u pregovorima s jednim vozačem.
Dok je Katarina razgovarala s vozačem zaustavljenog vozila, iza nje su stajali Luka i Luciano. U jednom trenutku Luka je primijetio nešto što ga je posebno zabavilo. "Kako joj gleda u grudi", komentirao je, misleći na vozača, a on i Luciano odmah su prasnuli u smijeh.
Njihov smijeh omeo je i Katarinu, koja je nakratko izgubila koncentraciju tijekom pregovora. Unatoč njezinu trudu, ekipa na kraju nije uspjela dogovoriti prijevoz pa su Spartanci i Gazele morali nastaviti potragu za nekim tko će ih povesti dalje.
Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.