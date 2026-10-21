Katarina s vozačem pokušava dogovoriti prijevoz, a Luka i Luciano puni smijeha: 'Kako joj gleda u grudi!'

Spartanci i Gazele u 'Asia Expressu' našli su se zajedno na cesti, pokušavajući pronaći prijevoz za nastavak avanture. Kako im potraga nije išla prema planu, Katarina je odlučila preuzeti inicijativu i okušati se u pregovorima s jednim vozačem.

Dok je Katarina razgovarala s vozačem zaustavljenog vozila, iza nje su stajali Luka i Luciano. U jednom trenutku Luka je primijetio nešto što ga je posebno zabavilo. "Kako joj gleda u grudi", komentirao je, misleći na vozača, a on i Luciano odmah su prasnuli u smijeh.