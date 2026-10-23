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Asia Express: Zmajeva ruta

Katarina se obrušila i na Anastasiju: 'Odakle si ti došla, iz neke bajke? Trnoružice, potrudi se!'

Nakon žustre svađe s Jokerima u 'Asia Expressu', Katarina se nikako nije mogla smiriti. Svoje nezadovoljstvo nastavila je iznositi i tijekom vožnje koju su ona i Luka dijelili sa Savršenima

RTL.hr
23.10.2026 12:00

Sukob Katarine i Jokera zbog kazni na zadatku s biciklima nastavio je izazivati napetosti i nakon što su natjecatelji krenuli dalje s utrkom. Katarina je bila uvjerena da Jokeri nisu poštovali pravila te da su nepravedno izbjegli kaznu koju su drugi timovi dobili.

Njezino nezadovoljstvo nije splasnulo ni tijekom vožnje koju je s Lukom dijelila sa Savršenima. Anastasia i njezin partner tako su se našli u nezgodnoj situaciji, slušajući Katarinine ljutite komentare o prethodnoj svađi.

Katarina, Asia Express
Katarina, Asia Express FOTO: RTL

"Nećeš više. Iz inata ću sad. Sad ću ja raditi sra**a, pa ćemo vidjeti. Više mi je puna kapa. Prošli put nam nije čestitala pobjedu. Sad ovo rade. Ovo je nepoštivanje svih i svega", govorila je Katarina, ne skrivajući koliko ju je cijela situacija razljutila.

Anastasia je pokušala unijeti malo optimizma u razgovor i smiriti Katarinu, sugerirajući da bi druga strana možda ipak mogla prepoznati svoju pogrešku. "Možda shvate da su pogriješili", rekla je Anastasia.

Anastasia, Asia Express
Anastasia, Asia Express FOTO: RTL

No umjesto smirivanja situacije, njezin je komentar izazvao novu Katarininu reakciju. "Daj, Anastasia, odakle si ti došla, iz bajke neke? Trnoružice, potrudi se", odbrusila joj je Katarina.

Show 'Asia Express: Zmajeva ruta' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21:15, a prije svih na Voyo.

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